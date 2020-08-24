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Российские власти прокомментировали нелепое появление Лукашенко с оружием и в бронежилете

Российские власти прокомментировали нелепое появление Лукашенко с оружием и в бронежилете (4 фото)

Автор:
24 августа 2020 11:21
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: белоруссия2020   интересное   лукашенко   политика   протесты в белоруссии   россия   фото   
4371
4

Александр Лукашенко вышел к силовикам с автоматом в руке с пристёгнутым магазином и поблагодарил ОМОНовцев за службу. На борту с Лукашенко находился его сын, которого тоже нарядили в бронежилет. Выходка главы Белоруссии удостоилась целой кучи мемов, а Лукашенко-младшего признали "самым несчастным ребёнком".

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Метки: белоруссия2020   интересное   лукашенко   политика   протесты в белоруссии   россия   фото   
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54  комментария
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
А это что за ряженый эксперт?

А это что за ряженый эксперт?
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324
Шел мимо 13 минут назад
Как хуссейн в последние дни.
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1k
Скальпы Гуронов 38 минут назад
Pokemonka грязная либерастная мразь
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3k
Александр Зотов 47 минут назад
Лукашенко-младшего признали "самым несчастным ребёнком".
-----
да ладно, мелкого Плющенку никто не переплюнет
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844
Игорь 48 минут назад
Да всё правильно Лука делает. Следующим шагом будет чрезвычайное положение. Со всеми вытекающими.
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9k
Ivan Ivanov Игорь 42 минуты назад
ну еще бы - полоумный дед с автоматом без магаза бегает по пустой дороге с сыном любовницы и благодарит омон. куда уж чрезвычайнее.
кстати, в автомат без магаза можно зарядить, но только одним патроном...
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3k
Летучий Мыш Ivan Ivanov 8 минут назад
Ну как учили: пулю в рацию, пулю в себя. Но рацию ему не дали)))
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4k
Максим Демидов 53 минуты назад
Ну, ащще-та, как раз именно магазин присоединить к автомату он и забыл...
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101
Nane First NameLast Час назад
Если генералы бегают, то в мирное время это вызывает смех, а в военное панику. Если президент страны хватается за автомат и броник - что это значит? Поубивает автоматом без патронов все танки НАТО как в индийских боевиках?)))
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1k
Nikolay Час назад
Лукашенко-младшего признали несчастным ребенком? В 15 лет дали броник и автомат, прокатили на вертолёте, да еще, небось на стрельбище сводили пострелять? Какие-то интернет-курицы совсем не понимают мужиков
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10k
[email protected] Nikolay 22 минуты назад
Нас в 15 лет возил военрук на стрельбище из АК стрелять. Давали 3 одиночных и 3 на очередь. Было круто)))
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2k
Ваник Час назад
Им бы больше это подошло
Им бы больше это подошло
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203
Vital Idol Час назад
Против безоружных с автоматом + несовершеннолетний с автоматом....надо протестующим, тоже, раздать автоматы для равновесия!
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16k
иванов дмитрий 2 часа назад
президент у которого ситуация налаживается , не будет бегать с автоматом и вопросами
- они ушли , там ни кого ?
.
что вы будете думать если на центральном командном пункте армии , генералы вооружившись автоматами и одев бронежилеты будут бегать по штабу ?
ситуация для луки - песец. и он это понял.
теперь только подождать , кто первый из генералов\полковников пошлет его на ....
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4k
Игорь иванов дмитрий Час назад
а что - ситуация налаживается у оппонентов Лукашенко?
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939
дмитрий локока Игорь 56 минут назад
судя по поведению лукашенко- оппозиция побеждает
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4k
Игорь дмитрий локока 53 минуты назад
а других признаков нет?
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9k
Ivan Ivanov Игорь Полчаса назад
презик начал корчить из себя морского котика, бегает с небоеспособным оружием по пустой дороге, напялив пару бронежелетов, ну разве что стивена сигала не пригласил.
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5k
albedo 2 часа назад
Не понял причин смеха.
Просто напоминаю поколению ЕГЭ историю:
Это Чили, 1973 год, Пиночет свергнул президента Чили Сальвадора Альенде.
Хунта, военный переворот.
На фото Альенде защищает резиденцию президента Чили.
Где и погиб смертью храбрых, но не сдался.

Это не трус Янукович. И Лукашенко тоже не трус.
Не понял причин смеха. Просто напоминаю поколению ЕГЭ историю: Это Чили, 1973 год, Пиночет свергнул президента Чили Сальвадора Альенде. Хунта, военный переворот. На фото Альенде защищает резиденцию президента Чили. Где и погиб смертью храбрых, но не сдался. Это не трус Янукович. И Лукашенко тоже не трус.
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5k
albedo Mikhail Час назад
Так здесь в основном свидомые и топят против Лукашенко.
Для них непонятно, что Лукашенко МУЖИК, а не продажный трусливые салоед.
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844
Игорь Mikhail 51 минуту назад
Ты и сейчас с хохлом общаешься, если что.
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2k
Азиз Ниязов albedo 36 минут назад
Только поведение у него иррациональное, он сам себя в могилу гонит такимы перлами. Вот был бы реальным мужиком если бы вышел к протестующим, и не за спиной спецназа и автоматом после того как все рассосались.
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127
776166 albedo Полчаса назад
Лукашенко не трус. Луашенко -- сумасшедший мудак.
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26k
LEPA albedo 7 минут назад
Сравнивать Альенде и Луку,это как жопу с пальцем! Вот когда у Луки генералы будут пытаться его завалить,а он такой,весь в бронике и с калашом будет от них отбиваться,вот это будет сравнение более менее корректное. Да и то не совсем. Альенде в отличии от Луки ещё не успел стать диктатором,скорее наоборот.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
СпектаКоль.
Какой вменяемый родитель возьмет своего ребенка туда где заведомо реально опасно?
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5k
albedo Едондер пуп Час назад
То есть в Минске на протест вышли невменяемые?
Ну те, которые притащили СВОИХ детей на протест против насилия со стороны силовиков.

Неожиданное признание от Вас.
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3k
Едондер пуп albedo Час назад
Я не отрицаю наличие невменяемых родителей со стороны протестующих. Но этот родитель - ещё и главнокомандующий, вот где засада.
Правда, смысл моего высказывания в том, что это позорный спектакль, и исполнитель главной роли прекрасно осознает, что его сыну ничего не грозит по-настоящему.
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40k
Andrey 2 часа назад
Страшный сон путина...
Мля, они действительно верят в то, что все это организовывается из-за бугра или они конченные придурки, считающие, что они могут безнаказанно воровать, лгать, избивать народ своей страны и им за это ничего не будет?
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624
MK_DMD Andrey Час назад
Конечно не верят. Но обрисовывать ситуацию будут именно так, что всё финансируется с Запада. "А кто, если не Лукашенко" и "хотите, как на Украине" - самые популярные фразочки будут.
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2k
Азиз Ниязов Andrey Полчаса назад
Финансировалось бы с запада, усатый давно холодным был бы на глубине 2-х метров. Или на веревке болтался как Саддам.
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7k
Prostovopros 2 часа назад
На митинге против президента в Минске было более 100 000 человек. А по некоторым оценкам до 200 000. И это только в Минске. Против президента, а не за развал Белоруссии, как пытаются тут топить тролли. Это же как нужно было достать свой народ собой и своим Колей, которому уже готовили должность мэра Минска. Ребёнка точно жаль.
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17k
Батончик с маком 2 часа назад
разрешение на оружие у него есть?
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7k
krivsan 2 часа назад
все правильно"Памяти Настоящего Президента Сальвадора Альенде"
все правильно"Памяти Настоящего Президента Сальвадора Альенде"
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5k
albedo krivsan 2 часа назад
Очень рекомендую полюционерам прочитать про него.
Человек погиб смертью храбрых, с оружием в руках защищая свою страну.

Не все президенты продажны.
Кстати - вот марш кастрюль в Чили , 1972 год.
Ничего не напоминает?

Очень рекомендую полюционерам прочитать про него. Человек погиб смертью храбрых, с оружием в руках защищая свою страну. Не все президенты продажны. Кстати - вот марш кастрюль в Чили , 1972 год. Ничего не напоминает?
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−120
............ 2 часа назад
рэмбо картофельный бля)))
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2k
Ваник 2 часа назад
Клоун.
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530
Hornet 2 часа назад
...НЕ пристегнутым магазином.
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40k
Andrey krivsan 2 часа назад
Отстаивает против народа этой страны в пользу себя и своих отпрысков? У вас с головой все в порядке?
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7k
krivsan Andrey Час назад
это тот народ который в белых простынях по проспекту ходит,которым по 25 лет и которым в мозг долбят,что завтра они будут жить как в швеции,это народ????:быдло дурное!!!
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40k
Andrey krivsan 43 минуты назад
Какой бы "тот" народ не был - он абсолютное большинство, которое имеет право на смену любого правителя. И не какой правитель не имеет права цепляться за власть всеми силами, фальсифицировать выборы, поднимать оружие против народа своей страны. А если он на это идет - он заслуживает самой жестокой смерти, как и все его приспешники, творящие абсолютное беззаконие. Учите историю, она повторяется.
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116
bovanya1975 Andrey 5 минут назад
Большинство работают, а быдло ходит на митинги, в Гомеле максимум до тысячи собирались. При этом был наплыв автомобилей с минскими номерами, протестующие возрастом от 18 до 30 лет, без интеллекта на лице... Так что дело заказное.
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26k
LEPA krivsan 4 минуты назад
Что,ещё одному диктатору с народом не повезло?
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