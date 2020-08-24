Российские власти прокомментировали нелепое появление Лукашенко с оружием и в бронежилете

Александр Лукашенко вышел к силовикам с автоматом в руке с пристёгнутым магазином и поблагодарил ОМОНовцев за службу. На борту с Лукашенко находился его сын, которого тоже нарядили в бронежилет. Выходка главы Белоруссии удостоилась целой кучи мемов, а Лукашенко-младшего признали "самым несчастным ребёнком".
Конечно, такое событие просто невозможно оставить без комментариев. Когда пользователи сети расчехляли свои фотошопы и выдумывали шутки, в Госдуме отметили, что Лукашенко готов бороться против организаторов «оранжевых революций». Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, сообщает Lenta.
По словам Водолацкого, протесты в Белоруссии были спланированы и теперь Лукашенко пытается противостоять противникам. Он также отметил, что президент, взявший в руки автомат, — это символ того, что нельзя сдавать свою страну.
В стороне так же не остался и сенатор Алексей Пушков
В своём Telegram-канале он заявил: "Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?". Сенатор добавил, что "обстоятельств непреодолимой силы не было", выразив при этом мнение, что "были грубые ошибки в политике".
В итоге мнения разделились. Кто-то считает, что всё было спланировано, а кто-то уверен в том, что Лукашенко сам виноват.
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Источник:
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да ладно, мелкого Плющенку никто не переплюнет
кстати, в автомат без магаза можно зарядить, но только одним патроном...
- они ушли , там ни кого ?
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что вы будете думать если на центральном командном пункте армии , генералы вооружившись автоматами и одев бронежилеты будут бегать по штабу ?
ситуация для луки - песец. и он это понял.
теперь только подождать , кто первый из генералов\полковников пошлет его на ....
Просто напоминаю поколению ЕГЭ историю:
Это Чили, 1973 год, Пиночет свергнул президента Чили Сальвадора Альенде.
Хунта, военный переворот.
На фото Альенде защищает резиденцию президента Чили.
Где и погиб смертью храбрых, но не сдался.
Это не трус Янукович. И Лукашенко тоже не трус.
Для них непонятно, что Лукашенко МУЖИК, а не продажный трусливые салоед.
Какой вменяемый родитель возьмет своего ребенка туда где заведомо реально опасно?
Ну те, которые притащили СВОИХ детей на протест против насилия со стороны силовиков.
Неожиданное признание от Вас.
Правда, смысл моего высказывания в том, что это позорный спектакль, и исполнитель главной роли прекрасно осознает, что его сыну ничего не грозит по-настоящему.
Мля, они действительно верят в то, что все это организовывается из-за бугра или они конченные придурки, считающие, что они могут безнаказанно воровать, лгать, избивать народ своей страны и им за это ничего не будет?
Человек погиб смертью храбрых, с оружием в руках защищая свою страну.
Не все президенты продажны.
Кстати - вот марш кастрюль в Чили , 1972 год.
Ничего не напоминает?