Российские власти прокомментировали нелепое появление Лукашенко с оружием и в бронежилете

В своём Telegram-канале он заявил: "Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?". Сенатор добавил, что "обстоятельств непреодолимой силы не было", выразив при этом мнение, что "были грубые ошибки в политике".



В итоге мнения разделились. Кто-то считает, что всё было спланировано, а кто-то уверен в том, что Лукашенко сам виноват.