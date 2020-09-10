FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в Беларуси 25 постов • 19 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в Беларуси 
Сначала снимаются, потом каются: Тигран Кеосаян снял ролик про Белоруссию и разгневал пользователей сети

Сначала снимаются, потом каются: Тигран Кеосаян снял ролик про Белоруссию и разгневал пользователей сети (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 16:55
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Екатерина Шмакова   Тигран Кеосаян   белоруссия   извинения   интересное   политика   протесты   протесты в белоруссии   фото   
3983
1
1

Телеведущий Тигран Кеосаян ведёт на НТВ своё шоу под названием "Международная пилорама", где освещает происшествия в мире в особой манере: с сарказмом и шутками. Вот только шутки понятны, как оказалось, не всем. Последний ролик про протесты в Белоруссии вызвал шквал критики в сети.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в Беларуси"
Метки: Екатерина Шмакова   Тигран Кеосаян   белоруссия   извинения   интересное   политика   протесты   протесты в белоруссии   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
30
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Leo Sun Час назад
Как-то наткнулась на его передачу... Я не знаю, можно ли вообще назвать юмором и сарказмом то, что он делает - настолько всё толсто, плоско и вообще несмешно( Как-то слишком примитивно. На уровне петросянщины. Даже ниже. Занимался бы он лучше кино...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
137k
☭Cheкаво☭ 21 минуту назад
А что, ни так что ли, вон, бабка сама в автобус к ОМОНавцам прыгает, она тоже хочет любви и ласки))
За что извиняться то.
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Kalinovski194 Полчаса назад
Армяшка в попе кочерашка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ваник Полчаса назад
Может теперь на гонорар хоть титьки себе сделает. Мозги то не делаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Petr Averyanov 41 минуту назад
Во-первых, бездарно и несмешно.
Во-вторых, высмеивать нужно сильных - власть, корпорации и т.д. Покажите мне сатиру про смирение и житие метрополитов, про миллионные премии в гос. корпорациях и отсутствие денег на квартиры для сирот.

26 лет один сидит, и у нас там сколько, тоже 20+ лет сидит - что вас не устраивает? То что он современных стран остали лет на 100
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Гёз Уленшпигель 52 минуты назад
Армянский продажный у.е.б.а.н! С.п.и.з.д.и.в.ш.и.й и раздербаневший со свой чуркороднёй более 50 лямов рублей на съёмках говнофильма "Крымский мост, украдено с любовью".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−170
ubivetsb 56 минут назад
Прокремлев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Атомный Крот Час назад
"Немецкая актриса принесла свои извинения"

Меркель, что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Nane First NameLast Час назад
Какой он Тигран? Он Петушан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
Великий Кормчий Час назад
Пора Белорусь присоединять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−112
Фунт Фунт Час назад
Безбожники! На святое покусились! Обсмеять высочайше инспирированный протест, да как посмели??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
Chuchelo Patamkovoe Фунт Фунт Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
600
arcush Час назад
Кеосаян? Это муж симонян? Оба, двое гавно! Нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
731
The mask arcush Час назад
По фамилиям определяешь кто гавно, а кто нет, господин Говноплюев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
600
arcush The mask Час назад
Нет. Сморю по поступкам их и делам. И вижу, что подлые - это подлые. А дураки - это дураки! И марго, это...? Для едирастов она хороша... А для россиян это погань!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
731
The mask arcush 17 минут назад
Ты ж сам написал, что не знаешь кто такой Кеосаян.
Путаешься в показаниях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ilya Volodin 2 часа назад
Ну да-да...
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Kalinovski194 Ilya Volodin 20 минут назад
А тому кто на этом мероприятии победит омоновец присунет палку в прямую кишку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Kalinovski194 Ilya Volodin 20 минут назад
Дураки были всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Марина 2 часа назад
Вот и до нас обиженки добрались.
И по хрен, что у него просто другая точка зрения, которую, вроде как ещё не запрещено высказывать. Но за любое "не такое" мнение, миролюбивые товарищи готовы с говном сожрать человека и потом смертельно на него обидеться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
363
13 Марина Час назад
Таракан -это кликуха, но не другая точка зрения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Марина HundeBeißer2 Час назад
Так не волнуйтесь,
Впрочем, если вы себя называете "пригоженская псинка" то вам бы своих тараканов проверить у специалиста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
363
13 HundeBeißer2 Час назад
К Марине надо относиться бережно, редкий экземпляр, в каком еще зоопарке вы увидите поклонников юмора Керсаяна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
361
Sitnikoff Марина Час назад
Ну скажем, для такого обращения есть основания. Достаточно вспомнить, как он обращается к белорусам. И шелудивые они, и народец, и хряки, и копыта у них, и овцы... В общем, долго можно перечислять. Так что прозвище таракан он вполне себе заслужил. Если бы Путин так к россиянам обращался, то думаю, что имел бы прозвище намного хуже. Это белорусы такие терпеливые и мягкие. Путина, к слову, и так молью называют, ботоксным обнуленышем, бункерным фюрером... И это без всяких обзывательств россиян с его стороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
HundeBeißer2 13 58 минут назад
Так они с одной конторы!
Только весовые категории разные.
Кесаян - матерый шакал на зарплате,а марина мелкая псинка на побегушках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Случайность или реальный побочный эффект? Случайность или реальный побочный эффект? Российские власти прокомментировали нелепое появление Лукашенко с оружием и в бронежилете Российские власти прокомментировали нелепое появление Лукашенко с оружием и в бронежилете Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно "Я давал присягу служить своему народу": белорусские спецназовцы выбросили форму в знак протеста "Я давал присягу служить своему народу": белорусские спецназовцы выбросили форму в знак протеста Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки ради детей Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки ради детей Санкции Европы, газ и «братки»: протесты в Белоруссии продолжаются Санкции Европы, газ и «братки»: протесты в Белоруссии продолжаются
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60716



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
3
59
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
5
69
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
1
44
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
0
35
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
Как построить бизнес из своего хобби
Как построить бизнес из своего хобби
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
35

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#общество#кино#СССР#белоруссия#кот#авария#девушки
#интересно#прикол#животные#россия#люди#позитив#вторая мировая война#настроение#в мире#дизайн
#юмор#история#сша#грибы#полезно#разное#комментарии#оружие#девушка#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться