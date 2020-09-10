Сначала снимаются, потом каются: Тигран Кеосаян снял ролик про Белоруссию и разгневал пользователей сети

Телеведущий Тигран Кеосаян ведёт на НТВ своё шоу под названием "Международная пилорама", где освещает происшествия в мире в особой манере: с сарказмом и шутками. Вот только шутки понятны, как оказалось, не всем. Последний ролик про протесты в Белоруссии вызвал шквал критики в сети.
«Международная пилорама» - сатирический проект на НТВ, ведущим которого вот уже несколько лет является Тигран Кеосаян. Выпуски выходят не часто, примерно раз в месяц, но каждый из них наполнен сарказмом и сатирой, которую понимают не многие. В частности пользователей сети разгневал последний выпуск, вышедший 6 сентября. В нём Кеосян высмеял протесты в Белоруссии вместе с приглашённой актрисой Екатериной Шмаковой.
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В двухминутном ролике Шмакова сыграла участницу протестов, которая оглохла от криков протестующих. Екатерина отвечает на провокационные вопросы ведущего, своим видом давая понять, что ничего не смыслит в политике и пришла на митинг ради мужчин из ОМОНа.
Смысл в этом ролике конечно есть. Кеосян хотел отметить, что половина протестующих даже не в курсе, против чего протестуют.
После появления ролика в сети на Кеосяна и Шмакову обрушился шквал критики. Если Кеосян просто закрыл все свои страницы в соцсетях, то Екатерина записала видеообращение с извинениями.
Немецкая актриса принесла свои извинения перед женщинами Беларуси и заявила, что ей ужасно стыдно. Девушка сказала, что её мораль была нарушена и текст она получила чуть ли не за три минуты до начала съёмок.
"Я искренне прошу прощения перед всеми людьми, и это было ужасно безбожно с моей стороны!", - закончила актриса.
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За что извиняться то.
Во-вторых, высмеивать нужно сильных - власть, корпорации и т.д. Покажите мне сатиру про смирение и житие метрополитов, про миллионные премии в гос. корпорациях и отсутствие денег на квартиры для сирот.
26 лет один сидит, и у нас там сколько, тоже 20+ лет сидит - что вас не устраивает? То что он современных стран остали лет на 100
Меркель, что ли?
Путаешься в показаниях.
И по хрен, что у него просто другая точка зрения, которую, вроде как ещё не запрещено высказывать. Но за любое "не такое" мнение, миролюбивые товарищи готовы с говном сожрать человека и потом смертельно на него обидеться.
Впрочем, если вы себя называете "пригоженская псинка" то вам бы своих тараканов проверить у специалиста.
Только весовые категории разные.
Кесаян - матерый шакал на зарплате,а марина мелкая псинка на побегушках.