Сначала снимаются, потом каются: Тигран Кеосаян снял ролик про Белоруссию и разгневал пользователей сети

В двухминутном ролике Шмакова сыграла участницу протестов, которая оглохла от криков протестующих. Екатерина отвечает на провокационные вопросы ведущего, своим видом давая понять, что ничего не смыслит в политике и пришла на митинг ради мужчин из ОМОНа.

Смысл в этом ролике конечно есть. Кеосян хотел отметить, что половина протестующих даже не в курсе, против чего протестуют.

После появления ролика в сети на Кеосяна и Шмакову обрушился шквал критики. Если Кеосян просто закрыл все свои страницы в соцсетях, то Екатерина записала видеообращение с извинениями.