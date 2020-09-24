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«Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН

«Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 11:36
Метки: видео   дрянь   интересное   лукашенко   омон   политика   речь   фото   
1518
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед ОМОНом поблагодарил силовиков за верную службу и разгон митингующих. При этом Лукашенко умудрился назвать свой народ «дрянью».

Источник:

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Метки: видео   дрянь   интересное   лукашенко   омон   политика   речь   фото   
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29  комментариев
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122
bovanya1975 Час назад
Народ работает, а всякая дрянь скачет...
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441
Любушка Минуту назад
Лукашенко дрянью назвал не свой народ. Перед своим народом он преклоняется. А всякая шелупонь работать не хочет, учиться не хочет, скачет по стране, которую мечтает продать со всеми потрохами. Он их дрянью их очень мягко назвал. Как то вот так!!!
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670
Акроко 6 минут назад
Белоруссы работают, а после работы идут на протест как на вторую работу. В Хабаровске точно так же. Это и есть мирный протест. Если время покажет что этот способ не работает, то не взыщите - мирный протест переродится в немирный. И вина за это будет полностью на вросших жопой в трон захватчиках власти.
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5k
Bhaal 10 минут назад
Опять кремлеботы повылазили.
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29k
Элек Мек 21 минуту назад
«Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН
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250
Дмитрий Полчаса назад
Ну а что..по сути то верно сказал.
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276
Лимонадный Джо Полчаса назад
Безродный [мат],тупое колхозное хамло! Это мой ответ "самоизбранному".
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44
taxcop 40 минут назад
Протестуны - НЕ народ. ОМОНу респект и уважуха - они делают свою работу. Работайте, братья!
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2k
Sergey Nekrasov 41 минуту назад
Хера у него авианосец на башне.
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7k
djinn 43 минуты назад
«Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН
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31k
Антон 44 минуты назад
Правильно назвал, те кто сейчас протестует, это не народ, это биомусор, который надо давить. Я не сторонник Путина, но если в Москве, подобная хваль выйдет от имени народа, первый пойду ее п*здить.
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709
Сергей 47 минут назад
"Работяги за Лукашенко, демонстрят в основном всякие блохеры, студенты бездельники и любители халявы"
лучше и не скажешь
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5k
workmen77 Сергей 2 минуты назад
Это какие работяги за Лукашенко, те заводчане которые ему в лицо кричали "пошел вон" или те которые бастовали на заводах и фабриках?
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5k
Вася 49 минут назад
не важно, плохой Батька или хороший, он не танцует под дудку запада и плюёт на "воз" и их требования, и вообще плохо предсказуем и путает все карты. За это его будут пытаться убрать.
Работяги очень многие за Лукашенко, демонстрят в основном всякие блохеры, студенты бездельники и любители халявы
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1k
Show Must Go On 59 минут назад
Диктатор ненавидит народ и поет дифирамбы силовикам и упырям.... Как обычно....
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1k
Show Must Go On 57 минут назад
Сколько же сюда ватных и ботов Лукашенских и т.д. понабежало с воплями и истериками... Отрабатывают копейки... ))))
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8k
Денис Show Must Go On 15 минут назад
Хосспади :)
Почему Вы всех, кто не согласен с Вашей позицией записываете в какие-то боты или думаете, что всем им платят?
Я, например, против того, что Лукашенко сидит на посту так долго (как и Путин, кстати). С моей точки зрения было бы лучше, если бы их заменил кто-то другой.
Но при этом, я категорически не приемлю незаконные протесты.
Нам одна соседняя страна показала, чем это заканчивается.
Да и в РИ в 1917 году очень хороший пример получился.
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22k
Григорий Show Must Go On 13 минут назад
Еще не прибежали, дай пару часов. Как Тихановскую признали Президентом по мнению Латвии, так я призываю признать Овального президентом России по мнению клиники Шарите.
---
Сейчас я словлю кучу дизов...
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8k
Денис Час назад
Ув.топикстартер.
Не смешивайте тёплое с мягким.
Народ <> незаконно протестующим <> Лукашенко :)
лукашенко назвал дрянью тех, кто протестовал на улицах.
Это явно не весь народ.
Так же как и на Украине - на Майдан вышло НЕ большинство людей, но активное меньшинство.
И являлись ли они представительством большинства - это очень большой вопрос.
Впрочем, на тему Украины отвечать уже не требуется, так как это самое активное население выиграло.
Ровно также, как и в Революции в России в 1917 году.
Большевики не представляли большинство населения РИ.
Но они были активны и решительны и не боялись крови. Потому победили.
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−49
Андрей Аксаментов Час назад
Фермер погладил собаку и плюнул в курятник...
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1
Маестро Карлович Час назад
Да ладно не гоните пургу. Вырвали фразу из контекста.
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Не за горами победа демократии,Янукович уже поставил чайник в Ростове-ждет усатого
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44k
Albert GER Час назад
он не народ, а скакуасов дрянью назвал.

я их тоже смердами дрянными называю. можешь тоже пост создать)))
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7k
Иван Акимов Час назад
Эта дрянь составляет не более 10% населения Белорусии. И поэтому она народом быть не может.
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