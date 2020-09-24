«Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН

Президент Белоруссии Лукашенко выступил перед военнослужащими с благодарностью за стабилизацию в стране.

«Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь… Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность», — сказал белорусский лидер.