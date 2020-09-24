«Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед ОМОНом поблагодарил силовиков за верную службу и разгон митингующих. При этом Лукашенко умудрился назвать свой народ «дрянью».
Президент Белоруссии Лукашенко выступил перед военнослужащими с благодарностью за стабилизацию в стране.
«Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь… Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность», — сказал белорусский лидер.
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Пользователи сети вознегодовали. Получается, что президент называй свой народ «дрянью» за то, что не согласен.
Как же мерзко это слушать, очень надеюсь, что он со своей прислугой получит в 10 кратном размере, все то, через что прошли ни в чем не повинные люди— mashkadyak (@mashkadyak) September 24, 2020
десятки убитых и покалеченых , сотни побитых мирных протестуюших , пора применит к диктатору и гестапо радикальные меры по хорошему он не понимает .— НАТ (@lepka___) September 23, 2020
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лучше и не скажешь
Работяги очень многие за Лукашенко, демонстрят в основном всякие блохеры, студенты бездельники и любители халявы
Почему Вы всех, кто не согласен с Вашей позицией записываете в какие-то боты или думаете, что всем им платят?
Я, например, против того, что Лукашенко сидит на посту так долго (как и Путин, кстати). С моей точки зрения было бы лучше, если бы их заменил кто-то другой.
Но при этом, я категорически не приемлю незаконные протесты.
Нам одна соседняя страна показала, чем это заканчивается.
Да и в РИ в 1917 году очень хороший пример получился.
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Сейчас я словлю кучу дизов...
Не смешивайте тёплое с мягким.
Народ <> незаконно протестующим <> Лукашенко :)
лукашенко назвал дрянью тех, кто протестовал на улицах.
Это явно не весь народ.
Так же как и на Украине - на Майдан вышло НЕ большинство людей, но активное меньшинство.
И являлись ли они представительством большинства - это очень большой вопрос.
Впрочем, на тему Украины отвечать уже не требуется, так как это самое активное население выиграло.
Ровно также, как и в Революции в России в 1917 году.
Большевики не представляли большинство населения РИ.
Но они были активны и решительны и не боялись крови. Потому победили.
я их тоже смердами дрянными называю. можешь тоже пост создать)))