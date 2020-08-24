"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке

Группировка "Железные рукава"
August 23, 2020
А ведь похоже!
August 24, 2020
Понедельник. Утро. А.Г.Лукашенко собирается на работу
Титул «Самый несчастный ребёнок на планете Земля» официально переходит от Гном Гномыча к Коле Лукашенко.— Артём Дерягин (@DerArto) August 24, 2020
Ну Лукашенко и придурок. Даже ребенка Колю своего не пожалел - дал ему автомат без спиленной мушки...🧐— Догоняй! Е7Ы09 🆗 (@mix_voronezh) August 24, 2020
Коля Лукашенко: Папа, блять, я же попросил новый игровой пк, чтобы РУБИТЬСЯ в CS, а не CS в реале!— 🤍❤️Let🔥me🔥burn❤️🤍 (@Alex68710903) August 23, 2020
Саша: CS есть CS! БЕРИ ГРЕБАННЫЙ КАЛАШ И ЗАЩИЩАЙ МЕНЯ! pic.twitter.com/aaxPtZR3f5
Разочарован, что Коля всего лишь в полной амуниции, а не в огромном человекоподобном роботе pic.twitter.com/jDfxxU0Xgp— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) August 23, 2020
Когда твой папа - президент Белоруссии
Да уж, лето у мальчика выдалось непростым!
Сочинение как я провёл лето— СОСУ ЗА КОЛБАСУ (@g_gelyaa) August 23, 2020
Коля Лукашенко моргни 2 раза если тебя держат в заложниках— Чпок|жжжжжжопа (@ChinaSan2) August 23, 2020
Источник:
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Вот, как пример, отношение народа страны победившего майдана к майданутым:
но после вчерашнего видео - однозначно понятно. он стремительно теряет власть и сам это понимает.
Заряжен одной пулей?
Это четкий сигнал- я не янукович, я не побегу!
Молодец, что тут скажешь.
Причем они свою цель выполнили
Они своим образом вытеснили майданутых с медийного поля от слова совсем