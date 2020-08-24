"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке

Особую тревогу вызывает судьба Лукашенко-младшего. Сына Колю глава Белоруссии берет с собой на многие мероприятия - от Парада Победы в Москве до международных встреч с главами иностранных государств. Вот и сейчас Коля в снаряжении и с оружием сопровождал папу. Интернет-пользователи решили, что теперь титул "самого несчастного ребенка на Земле" по праву перешел от Гном Гномыча к Луке-младшему.