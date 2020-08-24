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"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке

"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке (20 фото)

Автор:
24 августа 2020 09:40
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Белоруссия 2020   коля лукашенко   лукашенко   мемы   политика   фотожабы   фотошоп   
6195
20
Появление главы Белоруссии с автоматом возле своей резиденции в Минске стало поводом для мемов. Сетевые умельцы посмеялись и над президентом, и над его сыном, которого "Бацька" по традиции взял с собой. По поводу последнего интернет-пользователи особенно негодовали: мальчик-то несовершеннолетний - куда смотрят органы опеки?

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Метки: Белоруссия 2020   коля лукашенко   лукашенко   мемы   политика   фотожабы   фотошоп   
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103  комментария
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301
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Люди не помнят добра, батька сделал для Белоруссии гольше чем ети долбо@бы что постят картинки. И как хозяйственник в первую очередь.
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987
Сергей 4 минуты назад
То есть сначала отсылают письма, где угрожают детям и родственникам (множеству людей), а потом недовольны еще, что люди серьезно воспринимают эти угрозы? Посмотрел бы я на вас после таких угроз. Как может, так и защищает. Это обязанность родителей.
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4k
Александр Иванов 12 минут назад
Батька не слепой, видит, что майдауны с соседней Украиной сделали!
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11k
Роберт Шекли 18 минут назад
"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке
"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке
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3k
Артем Кощеев 24 минуты назад
"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке
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3k
евгений Артем Кощеев 12 минут назад
Довели змагары Батьку! Теперь точно будет как в такси
Довели змагары Батьку! Теперь точно будет как в такси
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16k
Delhana 24 минуты назад
Вах сколько стенаний про применение силы против народа! А ведь факты основанные на опыте цветных революций говорят о том, что майданутые не более чем морально, интеллектуально и частенько психически неполноценное агрессивное меньшинство.
Вот, как пример, отношение народа страны победившего майдана к майданутым:
Вах сколько стенаний про применение силы против народа! А ведь факты основанные на опыте цветных революций говорят о том, что майданутые не более чем морально, интеллектуально и частенько психически неполноценное агрессивное меньшинство. Вот, как пример, отношение народа страны победившего майдана к майданутым:
Вах сколько стенаний про применение силы против народа! А ведь факты основанные на опыте цветных революций говорят о том, что майданутые не более чем морально, интеллектуально и частенько психически неполноценное агрессивное меньшинство. Вот, как пример, отношение народа страны победившего майдана к майданутым:
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16k
иванов дмитрий Полчаса назад
после недели бучи в Беларусии , мне показалось , что лукашенко постепенно начал побеждать .
но после вчерашнего видео - однозначно понятно. он стремительно теряет власть и сам это понимает.
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4k
Ivan Полчаса назад
"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке
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4k
SR Полчаса назад
От кого собрался отстреливаться? От своего народа? Диктаторы все на одно лицо. Точнее, на рожу...
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806
akurys SR Полчаса назад
Толпа дол.боебов это не народ... Этой толпе нужны кружевные труселя, а что будет со страной им пох... Примеры которые под носом они не видят, ибо тупы до безумия, ну а часть просто платные шлюхи...
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2k
Dmitrii Ivanov 40 минут назад
Коленька в натовском обвесе. Все понятно кто спонсирует режим батьки))
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329
Sitnikoff 56 минут назад
Кого же так испугался лука, что схватился за калаш и вооружил 15-летнего сына? Вот она - Банда вооруженных наемников на боевых колесницах)))
Кого же так испугался лука, что схватился за калаш и вооружил 15-летнего сына? Вот она - Банда вооруженных наемников на боевых колесницах)))
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806
akurys Sitnikoff Полчаса назад
А где пострадавшая девочка ? Которая вся в крови была?
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329
Sitnikoff akurys 21 минуту назад
Вообще девочка в Бресте живёт. А "штурм" дворца, когда люди хотели пройти мимо на площадь госфлага, в Минске был.
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2k
Egor Egorov Sitnikoff 5 минут назад
"Девочка" была, "инвалиды" были, осталось "случайное" пианино на площади и старушку в крови и будет полный покер классической пропаганды цветной революции
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4k
Барт Симпсон 58 минут назад
пусть без своего омона выйдет с оружием, только для начала нехай мушку со ствола спилит, ну так, на всякий случай...
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806
akurys Барт Симпсон Полчаса назад
О! Еще один грозный вояка, ты эту самую мушку только в кино и видел...
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329
Sitnikoff akurys 6 минут назад
А ты, я смотрю, под каждым комментом своих пять копеек вставляешь. Ещё и за поправки небось голосовал?
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29k
Опаньки 59 минут назад
автомат без магазина был.
Заряжен одной пулей?
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26k
LEPA Час назад
Во что "народная любовь" с людЯми делает!

Во что "народная любовь" с людЯми делает!
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2k
Lola Час назад
Как же вы задолбали, шататели режимов...
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3k
Артем Кощеев Lola 21 минуту назад
Очень кстати вы используете слово "режим". Почитайте на досуге виды политических режимов - поймёте, почему он шатается
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1k
Sergiy Rambus Час назад
"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке
"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке
"Лукашембы": в Сети высмеяли президента Белоруссии с автоматом и сыном Колей в боевой экипировке
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3k
Дмитрий Горчилин Час назад
Почему с оружием? Почему возле резеденции? Это прямая ссылка на Сальвадора Альенде, который до последней минуты жизни с оружием в руках отстреливался.
Это четкий сигнал- я не янукович, я не побегу!
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3k
Летучий Мыш Час назад
А шо скажет соцопека? )))
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1k
Alphyn Час назад
Престарелый копатель картофеля решил показать, что готов защищать страну... стоп, от собственного народа?
Молодец, что тут скажешь.
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21k
Netyn Час назад
Красавцы оба и Саня и Коля
Причем они свою цель выполнили
Они своим образом вытеснили майданутых с медийного поля от слова совсем
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2k
Margo Час назад
Путин точно уверен, что Лукашенко нужно помогать?! По моему там совсем с другой стороны к этой проблеме нужно подходить?!
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10k
Toxictofa Margo 39 минут назад
Тираны своих не бросают...
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