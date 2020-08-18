Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 силовиков. Среди них ОМОНовцы, водители и сотрудники милиции. Указ о награждении был сформирован ещё 13 августа, но подписан только сегодня.
На национальном правовом интернет-портале 18 августа был опубликован приказ о награждении силовиков медалями «За безупречную службу». В списке оказался Хазалбек Атабеков, замкомандующего внутренних войск МВД Белоруссии. Среди тех, кто был удостоен награды, оказались водители, ОМОНовцы и милиционеры. Именно эти люди не так давно разгоняли протесты слезоточивым газом, дубинками и резиновыми пулями.
«Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»: Лукашенко выступил на заводе МЗКТ
Александр Лукашенко прибыл на встречу с сотрудниками завода МЗКТ. Похоже, он в полной осведомлённости о происходящем, так как после речи заявил: «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!». Работники завода не заставили себя долго упрашивать...
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Сталин вон всех своих врагов и соперников вместе с семьями вырезал и народ держал в "ежовых рукавицах" и продержался на троне до конца
Эта проблема существует ВЕЗДЕ!!!!В маленьках странах меньше,в крупных больше....
Но стабильность в обществе должна быть,а то любая сявка будет каждый год перевороты устраивать.
Результат употребления микстуры,одинаков для всех!
Не взирая на обещания угощающего!
зам министра бьёт в изоляторе пацанов включивших песню Цоя "Перемен", медики выступаю с протестами против террора и пыток применяемых силовиками дипломаты, работники гостелерадио , работники культуры выступают против фальсификации выборов и беспредела творимого властью
а патологический лжец опять ссыт в уши народу ему мол звонила Меркель... так же звонила как и Маск "Теслу" подарил... так же как он оторвал головы тем кто цены на продукты повышает , так же как у него доказательств вины российских"боевиков засланных для дестабилизации" , ведь всё таки тихонько отдали россиян, а криков было , наверное все таки ничего кроме литературы на арабском и презиков угрожающего Беларуси не было ...
А в Китае после этих протестов курс развития сменился. Как раз на капиталистический