На национальном правовом интернет-портале 18 августа был опубликован приказ о награждении силовиков медалями «За безупречную службу». В списке оказался Хазалбек Атабеков, замкомандующего внутренних войск МВД Белоруссии. Среди тех, кто был удостоен награды, оказались водители, ОМОНовцы и милиционеры. Именно эти люди не так давно разгоняли протесты слезоточивым газом, дубинками и резиновыми пулями.