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Лукашенко наградил несколько сотен силовиков «За&nbsp;безупречную службу»

Лукашенко наградил несколько сотен силовиков «За безупречную службу» (2 фото)

Автор:
18 августа 2020 13:14
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: белоруссия2020   интересное   лукашенко   медаль   политика   силовики   фото   
1265
2

Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 силовиков. Среди них ОМОНовцы, водители и сотрудники милиции. Указ о награждении был сформирован ещё 13 августа, но подписан только сегодня.

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Метки: белоруссия2020   интересное   лукашенко   медаль   политика   силовики   фото   
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42  комментария
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456
Кристофер Робин 2 часа назад
Еще одна ошибка, да сколько же он по граблям будет ходить? Хуже правокатора и найти сложно.
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14k
Пронька Грезной Минуту назад
Афигеть событие. У нас эти медали килограммами дают когда срок подошел, мои две до сих пор где-то в отряде валяются. Суперновость нашли.
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6k
Troll 4 минуты назад
Лукашенко наградил несколько сотен силовиков «За&nbsp;безупречную службу»
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144
Nane First NameLast 19 минут назад
А тех кто вполсилы дубинкой махал - премии лишат?
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
Типа таких что-ли?
Типа таких что-ли?
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107
Евгений Полчаса назад
Правильно, высшая политика не для анемичных слабаков. Дал слабину - тебя свои же негодующие граждане растерзали, как Чаушеску, Хуссейна или Каддафи.
Сталин вон всех своих врагов и соперников вместе с семьями вырезал и народ держал в "ежовых рукавицах" и продержался на троне до конца
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4k
Иван Евгений Минуту назад
А Иди Амин своих врагов вообще съедал.
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461
Павел Астахов 40 минут назад
Не пойму, хочется вторую Усраину вместо Белоруссии?! Это сейчас рабочие кричат НА ЗАВОДЕ, если повторят путь майдаунов, станут челноками или гастарбайтерами.....
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8k
Shep Павел Астахов 17 минут назад
Мне вот честно интересна ваша логика - то есть, есть власть вытирает о тебя ноги, узурпирует все и вся, ворует, сама себя провозглашает, то надо просто потерпеть, а то «будет как на Украине»? Может все же виновник бед не народ, который возмущается, а всякие лукашенки, которые в конец оборзели?
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1k
zenon Shep 11 минут назад
Власть ноги не вытирают об рабочих. Это из-за кордона вытирают ноги о рабочие мозги. Ведь Меченый кричал, будет всё, как сейчас, то есть СССР не тронут, но будет намного лучше. Удивительно, что рабочий класс не понимает ситуацию в стране и поддаются на провокации.
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0
Сергей Белый 52 минуты назад
Всех особо отличившихся карателей пометил ?
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1k
zenon Сергей Белый 10 минут назад
Карателями были те, кто помогал немцам сжигать Белоруссию и расстреливать партизан, бойцов Красной Армии и евреев.
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86
Александр Поликарпов 58 минут назад
Они делали свою работу, притом делали ее хорошо. А Рыгорыч либо идиот, либо провокатор, только и всего.
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482
Ринат Час назад
у Саакшавилли взял пример ,тот полицейское государство первым делом начал строить в Грузии,причем не гнушался убийствами ,как пример отправил на тот свет грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили
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3k
tamin Час назад
Вот мне интересно. Автор тупо хочет еще одну украину на нашей границы или просто тупо не понимает и не хочет. Ради хайпа отрежу себе нос? Прочитай что это за награждение. Аналог за выслугу лет.
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4k
Иван tamin 2 минуты назад
Беларусы собираются в ЕС и НАТО?
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19k
предводитель дворянства! Час назад
Похоже Лукой руководит Теран.Значит змагарским подпиндосьникам-карачун наведут.
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670
ZloyPupsik 2 часа назад
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44
Barrymore 2 часа назад
все, лука обосрался по крупному, а тех кого он наградил, после с позором выкинут
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31k
kalinser 2 часа назад
А вам бы хотелось как в Киеве?!

А вам бы хотелось как в Киеве?!
А вам бы хотелось как в Киеве?!
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8k
Shep kalinser 14 минут назад
1989-й. Китай. Раскатали танками, но именно после этих волнений Китай все же прислушался к протестующим (хотя и закатал их) и начал переход на рыночную экономику.
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62k
Вит Вит Опиум для народа 13 минут назад
бл%дь ты в зеркале увидишь-это во первых,а во вторых,там меньше стало коррупционеров???
Эта проблема существует ВЕЗДЕ!!!!В маленьках странах меньше,в крупных больше....
Но стабильность в обществе должна быть,а то любая сявка будет каждый год перевороты устраивать.
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31k
kalinser NONAME 10 минут назад
Касторка,налитая в коньячный бокал,не станет 50-ти летним курвуазье!
Результат употребления микстуры,одинаков для всех!
Не взирая на обещания угощающего!
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3k
NONAME Опиум для народа 9 минут назад
мля! это тот редкий случай когда я соглашаюсь с тобой!
зам министра бьёт в изоляторе пацанов включивших песню Цоя "Перемен", медики выступаю с протестами против террора и пыток применяемых силовиками дипломаты, работники гостелерадио , работники культуры выступают против фальсификации выборов и беспредела творимого властью
а патологический лжец опять ссыт в уши народу ему мол звонила Меркель... так же звонила как и Маск "Теслу" подарил... так же как он оторвал головы тем кто цены на продукты повышает , так же как у него доказательств вины российских"боевиков засланных для дестабилизации" , ведь всё таки тихонько отдали россиян, а криков было , наверное все таки ничего кроме литературы на арабском и презиков угрожающего Беларуси не было ...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ kalinser Минуту назад
хохлы устроили маленький тяньаньмэнь в Одессе. Одобряешь?

А в Китае после этих протестов курс развития сменился. Как раз на капиталистический
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3k
CruelAsm 2 часа назад
Конечно, невозможно говорить с уверенностью о чём бы то ни было, касающемся белорусской власти. Но в данном случае, мне кажется, имеет место простое совпадение. Подобные указы обычно формируются несколько месяцев, прежде чем попасть на подпись к человеку с утеплённой губой.
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3k
NONAME CruelAsm 56 минут назад
там есть и нормальные офицеры которые честно делают свою работу. например те кто ловит наркобарыг .
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110
Алексей 2 часа назад
Всё логично. ОМОН выбирал Лукошенко, ОМОН вышел на улицу отстаивать свой выбор, ОМОН получает медали, грамоты и благодарности от своего выбранного президента.
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