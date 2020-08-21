"Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки ради детей"

Светлана Тихановская, бывшая соперница Лукашенко на выборах главы республики, снова записала видеообращение к белорусам. В нём Тихановская призвала рабочих «БелaрусьКалия», «МТЗ», «Гродно Азота» и других предприятий не прекращать забастовки.

— В Фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами. Будущее Белоруссии, а значит, и будущее ваших детей зависят от вас, — сказала Тихановская.