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Сообщество Жизнь в Беларуси 38 постов • 14 подписчиков подписаться
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Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки ради детей

Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки ради детей (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 12:03
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: белоруссия2020   интересное   лукашенко   политика   протесты в белоруссии   тихановская   фото   
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская снова записала видеообращение, в котором призвала рабочих не прекращать забастовки. "Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности", - сказала Тихановская.

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Метки: белоруссия2020   интересное   лукашенко   политика   протесты в белоруссии   тихановская   фото   
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76  комментариев
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71k
Иван Иванов 2 часа назад
Белорусы, не оставайтесь в стороне от протестного движения!

Идешь по улице, увидел митинг, не отстраняйся, не стесняйся, не бойся, не оставайся в стороне. Возьми булыжник, запусти в майдаунов, сохрани свою работу и будущее для своих детей.

Если так будут поступать все нормальные жители Белоруссии, никакой майдан вас не победит.

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3k
Лявон 2 минуты назад
Соседи, Ваши тролли заполонили и наши Беларуские ресурсы,Вовка нашему Цыгану помогает...ещё до выборов 99% комментариев в группах были мол Лука уходи,ну а в жизни днём с огнём не найти того кто за Лукашенку!
Но после выборов в интернет не зайти,одни мы за БаЦьку....правда почти все с закрытых страниц) Ну а в жизни реально ничего не поменялось,народ как ненавидел Лукаша,так после 9-10 просто ненавистью пропитан к нему ещё больше!
Забастовки....люди увольняются целыми театрами...спортсмены оказываются играть за сборную пока он не уйдёт...даже гос сми забастовали и отказались показывать по государственным каналам ложь,так Лукашенко их выгнал,и прилетело два самолёта Ваших пропагандистов,глава федерации ЛА сегодня сказал что Лукашенко не его президент...честная милиция записывает обращение к коллегам прекратить беспредел,медики выходят на улице во всех родах Беларуси,с просьбой остановить насилие,и рассказывают что таких искалеченных людей какие к ним привозят,они не видели,и они мол в ужасе! В интернете фото,и видео тьма!
Могу сказать что эту волну народного гнева не остановить,после того что делали люди в погонах,избиение...пытки...и просто расстрелы...и что меня расстраивает,что если Путин начнёт помогать Лукашенко(а он это уже делает) он просто настроит народ Беларусь против себя и России!
P.S. Минусите боты,и замби тв ящика!

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48k
smakido 9 минут назад
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3k
Владимир 18 минут назад
в комментах кремлевская школа , результат очевиден
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903
Том Сойер Владимир 15 минут назад
Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки ради детей
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211
Sergo Sz 18 минут назад
А кем пожертвованы, она случайно не уточнила?
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19k
Юрьевич 21 минуту назад
"Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки ради детей"

А у неё дети есть?
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65
Евгений 24 минуты назад
Какая-то не такая она для политического лидера, голос прокуренный, глазки бл..ские, лицо колхозное, восемьдесят какого-то года рождения. чем она так интересно зацепила их
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20k
Netyn Евгений 16 минут назад
Так ее и в ЕС никто не признал
Она же требовала назначить ее королевой или майской пчелкой или хз че там у нее в голове
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1k
Артур Будкин Евгений 3 минуты назад
пока другие сидят или скрываются, на безрыбье и рак рыба
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4k
IceBazooka 24 минуты назад
Да всё уже, хайп прошел. Нужно искать новую страну для печенек
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4k
Вася Полчаса назад
головастик с прибабахом.. куда ей управлять государством.. "захраныца нам поможет".. свалила и сиди. боится она.. очередная "юля"
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5k
Jekis Полчаса назад
Мда, у меня знакомый продал квартиру в Израиле и отказался от израильского гражданства ради белорусского и теперь он живёт в этом бардаке, капец просто
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2k
Борис Карабанов Полчаса назад
Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки ради детей
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1k
Александр Едигаров Полчаса назад
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−22
AnMi Полчаса назад
Политический труп
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275
Moon24 Полчаса назад
Вот сучка . Будущее наших детей - это имела в виду будущее детей всяких мразей гробящих страну
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1k
Pioner76 Полчаса назад
Вон [мат] шалава из Литвы. Я здесь буду, а вы там с батькой разбираитесь. Хитрая как американцы. Вон из Литвы.
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31k
kalinser 36 минут назад
Предприятия принадлежат государству,а не Луке!
Т.е. эта "мадам" призывает уничтожить экономику страны.
За чей счет будут восстанавливать производство,выплачивать неустойки за сорванные контракты?!
Возмещение репутационных потерь кто на себя возьмет?!
Так понимаю,что все это станет "приятным" сюрпризом для протестунов!
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1k
Карагандинская Полиграфия 37 минут назад
Китайцы всеми конечностями за любые забастовки - место на рынке пусто не бывает.
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1k
Дмитрий 37 минут назад
Все таки Россия удивительная страна...
Постоянно в комментах вопли, что всех депутатов и чиновников нужно пустить по кругу,
а когда кто-то все-таки взялся и действительно приступает к этому священнодействию,
оказывается что этого делать как раз не надо потому что этого хочет США, НАТО и госдеп.
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1k
Bart_S Дмитрий Полчаса назад
Так это вопят такие же протестуны, как и эти майдаунные из укры и РБ.
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1k
Дмитрий Bart_S 12 минут назад
аааа.... то есть все нравится)
тогда извините
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20k
Netyn 38 минут назад
Также появился компромат на активиста Корецкого, который светился рядом с Тихановской и работал в штабе у Бабарико.

В распоряжении НТВ оказалась запись телефонного разговора, как утверждается, Владислава Корецкого активиста штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Имя собеседницы Корецкого не сообщается.
«Сейчас им устроят вырезание, откровенничает Корецкий. Каждый день в новостях будет по 10, по 30 мертвых омоновцев… Я буду праздновать каждую смерть омоновца, каждую смерть мента».
«Надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго, чтобы они мучались каждую секунду», продолжает он.
«Информация об этих суках уже есть. Где они живут, с кем они живут. Завтра будем резать их семьи. Парень один другому так сказал, что они собираются резать семьи этих омоновцев. Если я буду знать, что человек убивает омоновцев, я лично помогать не буду. Но если надо будет перекантоваться… я всегда помогу такому».Владислав Корецкий был задержан 14 августа, сейчас он находится в СИЗО белорусского КГБ. Его обвиняют по статье «массовые беспорядки». За участие в них в Белоруссии грозит до 8 лет, за организацию до 15. Правозащитные организации Белоруссии считают Корецкого политзаключенным.
Также появился компромат на активиста Корецкого, который светился рядом с Тихановской и работал в штабе у Бабарико. В распоряжении НТВ оказалась запись телефонного разговора, как утверждается, Владислава Корецкого активиста штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Имя собеседницы Корецкого не сообщается. «Сейчас им устроят вырезание, откровенничает Корецкий. Каждый день в новостях будет по 10, по 30 мертвых омоновцев… Я буду праздновать каждую смерть омоновца, каждую смерть мента». «Надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго, чтобы они мучались каждую секунду», продолжает он. «Информация об этих суках уже есть. Где они живут, с кем они живут. Завтра будем резать их семьи. Парень один другому так сказал, что они собираются резать семьи этих омоновцев. Если я буду знать, что человек убивает омоновцев, я лично помогать не буду. Но если надо будет перекантоваться… я всегда помогу такому».Владислав Корецкий был задержан 14 августа, сейчас он находится в СИЗО белорусского КГБ. Его обвиняют по статье «массовые беспорядки». За участие в них в Белоруссии грозит до 8 лет, за организацию до 15. Правозащитные организации Белоруссии считают Корецкого политзаключенным.
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76
Александр Поликарпов Netyn Полчаса назад
Не ново.
Не ново.
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20k
Netyn 39 минут назад
Между тем, по заявлению премьер-министра Белоруссии на вчера из 650 000 рабочих Белоруссии бастовало 360 человек.
Массовая забастовка пока что не складывается. отсюда и предложения денег за забастовки.

Ссылка youtu.be
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683
Александр 40 минут назад
Шо теперь к стране 404 добавиться ещё и 405?
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