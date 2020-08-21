"Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки ради детей"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская снова записала видеообращение, в котором призвала рабочих не прекращать забастовки. "Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности", - сказала Тихановская.
Светлана Тихановская, бывшая соперница Лукашенко на выборах главы республики, снова записала видеообращение к белорусам. В нём Тихановская призвала рабочих «БелaрусьКалия», «МТЗ», «Гродно Азота» и других предприятий не прекращать забастовки.
— В Фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами. Будущее Белоруссии, а значит, и будущее ваших детей зависят от вас, — сказала Тихановская.
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Тихановская заявила, что главной целью сейчас является прекращение насилия, освобождение заключённых и восстановление мира в стране. Так же Тихановская отметила, что стремится к проведению "прозрачных, честных и свободных" выборов президента страны.
В Гродно власти пошли навстречу протестующим и выполнили все их требования
Горисполком согласился с требованиями представителей Светланы Тихановской и профсоюзов предприятий Гродно, одним из которых было создание Совета общественного согласия города. В состав Совета войдут чиновники и активисты.
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Идешь по улице, увидел митинг, не отстраняйся, не стесняйся, не бойся, не оставайся в стороне. Возьми булыжник, запусти в майдаунов, сохрани свою работу и будущее для своих детей.
Если так будут поступать все нормальные жители Белоруссии, никакой майдан вас не победит.
Но после выборов в интернет не зайти,одни мы за БаЦьку....правда почти все с закрытых страниц) Ну а в жизни реально ничего не поменялось,народ как ненавидел Лукаша,так после 9-10 просто ненавистью пропитан к нему ещё больше!
Забастовки....люди увольняются целыми театрами...спортсмены оказываются играть за сборную пока он не уйдёт...даже гос сми забастовали и отказались показывать по государственным каналам ложь,так Лукашенко их выгнал,и прилетело два самолёта Ваших пропагандистов,глава федерации ЛА сегодня сказал что Лукашенко не его президент...честная милиция записывает обращение к коллегам прекратить беспредел,медики выходят на улице во всех родах Беларуси,с просьбой остановить насилие,и рассказывают что таких искалеченных людей какие к ним привозят,они не видели,и они мол в ужасе! В интернете фото,и видео тьма!
Могу сказать что эту волну народного гнева не остановить,после того что делали люди в погонах,избиение...пытки...и просто расстрелы...и что меня расстраивает,что если Путин начнёт помогать Лукашенко(а он это уже делает) он просто настроит народ Беларусь против себя и России!
P.S. Минусите боты,и замби тв ящика!
А у неё дети есть?
Она же требовала назначить ее королевой или майской пчелкой или хз че там у нее в голове
Т.е. эта "мадам" призывает уничтожить экономику страны.
За чей счет будут восстанавливать производство,выплачивать неустойки за сорванные контракты?!
Возмещение репутационных потерь кто на себя возьмет?!
Так понимаю,что все это станет "приятным" сюрпризом для протестунов!
Постоянно в комментах вопли, что всех депутатов и чиновников нужно пустить по кругу,
а когда кто-то все-таки взялся и действительно приступает к этому священнодействию,
оказывается что этого делать как раз не надо потому что этого хочет США, НАТО и госдеп.
тогда извините
В распоряжении НТВ оказалась запись телефонного разговора, как утверждается, Владислава Корецкого активиста штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Имя собеседницы Корецкого не сообщается.
«Сейчас им устроят вырезание, откровенничает Корецкий. Каждый день в новостях будет по 10, по 30 мертвых омоновцев… Я буду праздновать каждую смерть омоновца, каждую смерть мента».
«Надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго, чтобы они мучались каждую секунду», продолжает он.
«Информация об этих суках уже есть. Где они живут, с кем они живут. Завтра будем резать их семьи. Парень один другому так сказал, что они собираются резать семьи этих омоновцев. Если я буду знать, что человек убивает омоновцев, я лично помогать не буду. Но если надо будет перекантоваться… я всегда помогу такому».Владислав Корецкий был задержан 14 августа, сейчас он находится в СИЗО белорусского КГБ. Его обвиняют по статье «массовые беспорядки». За участие в них в Белоруссии грозит до 8 лет, за организацию до 15. Правозащитные организации Белоруссии считают Корецкого политзаключенным.
Массовая забастовка пока что не складывается. отсюда и предложения денег за забастовки.