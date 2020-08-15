Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии

Какая же свадьба без фейерверков? Вот только использовать их нужно правильно и с соблюдением ТБ. Но кто будет думать об этом, если речь идет о цыганском кортеже?
Свадебный кортеж направлялся в венгерский городок Мишкольц. Впереди всех ждало веселье, море вина и танцы.
Однако в каждой компании есть тот, кто может испортить торжество.
Один особенно умный товарищ решил, что без фейерверка не так празднично, а потому зажег тубус и высунул его в окно. Вот только направление задал неправильное. Чем закончилась эта история, можно увидеть в ролике.
Все-таки эволюция на некоторых представителей Homo sapiens явно не отразилась.
Все-таки эволюция на некоторых представителей Homo sapiens явно не отразилась.
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жаль, что мало подобного))))))))
Ребята - молодцы. Наверняка, тщательно продумали такую веселуху, и исполнили со всеми требованиями техники безопасности.
Надеюсь, не остановятся на достигнутом, и продолжат подвиги в этой сфере, и у них появится масса подражателей в каждом таборе.