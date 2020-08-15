Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии

Один особенно умный товарищ решил, что без фейерверка не так празднично, а потому зажег тубус и высунул его в окно. Вот только направление задал неправильное. Чем закончилась эта история, можно увидеть в ролике.

Все-таки эволюция на некоторых представителей Homo sapiens явно не отразилась.