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Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии

Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 августа 2020 09:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   пиротехника   смешно   фейерверк   фейл   цыгане   юмор   
7904
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Какая же свадьба без фейерверков? Вот только использовать их нужно правильно и с соблюдением ТБ. Но кто будет думать об этом, если речь идет о цыганском кортеже?

Источник:

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Метки: видео   пиротехника   смешно   фейерверк   фейл   цыгане   юмор   
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42  комментария
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2k
Dmitrii Ivanov 12 часов назад
Томми это понравилось
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14k
Пронька Грезной 3 секунды назад
Табор уходит в небо
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1k
Mr. Derevo 18 минут назад
нукс нукс.
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34
kapas007 Полчаса назад
Есть данные сколько сдохло этих животных?
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10k
кузьмич Час назад
вот это я понимаю..раздайте им всем петарды..
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9k
wild cat 2 часа назад
цыгане, это даже не бибизьяне, и не нигеры, это что то особенное. к людям, после того, как их выгнали из индии (это было ооочень давно), уже отношения не имеют.
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11k
Minos 3 часа назад
Первый раз вижу, что бы конь смог убежать от цыгана, пусть и железный
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2k
Platinum 3 часа назад
Конченые
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4k
Андрей Крылов 4 часа назад
Животные.
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860
Роман Гамзалиев 4 часа назад
Хули сказать красотища !)))
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1k
Мирный ваще 4 часа назад
Два раза посмотрел, это лучшее, что я видел за последние дни,
жаль, что мало подобного))))))))

Ребята - молодцы. Наверняка, тщательно продумали такую веселуху, и исполнили со всеми требованиями техники безопасности.
Надеюсь, не остановятся на достигнутом, и продолжат подвиги в этой сфере, и у них появится масса подражателей в каждом таборе.
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3k
Алексей Мирный ваще 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Мирный ваще Алексей 4 часа назад
Кто с кем сражается, непонятно.
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9k
Дмитрий 5 часов назад
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1k
ГюльнарШарипова 6 часов назад
Тамаде переплатили.
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1k
Фрэнд 6 часов назад
Почему только в одной машине?
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908
Alexandr Фрэнд 4 часа назад
НЕпрапвильно, жаль что только в одной машине.
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10k
Серёга@ 6 часов назад
Прикольный конкурс. Ведущие креативные. Сердючка и в подметки не годится !
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5k
Александр 6 часов назад
Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии
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19k
предводитель дворянства! 7 часов назад
Циги-ипучий биомусор.
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870
Vovan Petroff 7 часов назад
Раздался выстрел, ц лка лопнула...
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4k
IceBazooka 7 часов назад
Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии
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1k
OLDer 8 часов назад
прикольно посыпались обезьянки из машины...
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213
Ринат Фамутдинов 8 часов назад
Только в кино были умные цыгане, а по жизни -си ганг...
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2k
Anatoly Ринат Фамутдинов 5 часов назад
Да и там, походу один, Будулай был, ну может, ещё из табора уходящего в небо немного....
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