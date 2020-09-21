"Два кролика или два ежа?": сколько весит женская грудь в пересчете на зверушек

В рекламном ролике модели-мужчины, на которых надеты импровизированные бюстгальтеры с животными подпрыгивают и выполняют физические упражнения, чтобы показать, как ведет себя грудь во время активных занятий спортом.

Специальное белье поддерживает молочные железы и делает тренировки более комфортными.