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"Два кролика или два ежа?": сколько весит женская грудь в пересчете на зверушек

"Два кролика или два ежа?": сколько весит женская грудь в пересчете на зверушек (4 фото + 2 видео)

Автор:
21 сентября 2020 09:03
Сообщество : Юмор
Метки: видео   грудь   креативный маркетинг   реклама   смешно   спортивное белье   юмор   япония   
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Японские маркетологи не устают удивлять своей креативностью. Для рекламы спортивного женского белья они использовали несколько пар животных, чтобы показать, как ведет себя грудь девушки во время тренировок.

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Метки: видео   грудь   креативный маркетинг   реклама   смешно   спортивное белье   юмор   япония   
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7  комментариев
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18k
Батончик с маком 43 минуты назад
ну а теперь давайте х.уи мерить червяками и змеями.
веганы пущай измеряют всякими стручками фасоли, гороха...
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445
Victor 36 минут назад
узкоглазые животные, так над зверушками издеваться!
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5k
Duckk 44 минуты назад
Чтобы узнать вес груди - её ж однозначно нужно отдельно от женщины взвесить.
Маньяки косоглазые...
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230
Nane First NameLast 50 минут назад
А почему мужики на фото? Я мужиков за грудь не лапаю.и даже не задумывался. А вот кулак зачесался. Чтобы прямо в лобешник автору поста.
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574k
Result Автор поста Nane First NameLast Полчаса назад
Потому что тогда для рекламы пришлось бы искать безгрудых женщин, а их не очень много.
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230
Nane First NameLast Result 19 минут назад
Любая женщина мечтает, чтобы у нее были сиськи и на нее все обращали внимание. Об этом даже Шнур (незашкваренный) тогда еще снял клип. Такие дела.
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12
Андрей 51 минуту назад
Забористая у них наркота там...
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Пышногрудая девушка наглядно показала, почему она не сможет сделать маску из бюстгальтера Пышногрудая девушка наглядно показала, почему она не сможет сделать маску из бюстгальтера Забавная реклама мази «Звёздочка» Забавная реклама мази «Звёздочка» Лучшая подборка актеров для рекламы ковров Лучшая подборка актеров для рекламы ковров Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора" Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора" Какие же они тупые! 15 случаев, когда люди оказались глупее, чем о них думали Какие же они тупые! 15 случаев, когда люди оказались глупее, чем о них думали
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