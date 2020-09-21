"Два кролика или два ежа?": сколько весит женская грудь в пересчете на зверушек

Японские маркетологи не устают удивлять своей креативностью. Для рекламы спортивного женского белья они использовали несколько пар животных, чтобы показать, как ведет себя грудь девушки во время тренировок.
Японцы славятся своим необычным подходом к рекламе. Маркетологи, продвигающие спортивное белье Wacoal показали, сколько весит женская грудь в пересчете на зверушек.
Грудь размера “А” весит как пара попугаев, размера “В” – как два хомяка. Обладательницы размера “С” носят на себе два ежа, “D” – пару кроликов, “Е” – две средних курочки.
В рекламном ролике модели-мужчины, на которых надеты импровизированные бюстгальтеры с животными подпрыгивают и выполняют физические упражнения, чтобы показать, как ведет себя грудь во время активных занятий спортом.
Специальное белье поддерживает молочные железы и делает тренировки более комфортными.
Специальное белье поддерживает молочные железы и делает тренировки более комфортными.
Конечно, русскоязычная озвучка далека от оригинала, но довольно забавна.
где-то между попугаем и морской свинкой pic.twitter.com/8GBmhrVeHT— Маня Папироскина (@DefinitelyManya) September 20, 2020
Ну а эта реклама средства для похудения и коррекции фигуры убедит вас, что креатив японских маркетологов очень сильно отличается от их коллег в Европе и Америке.
Источник:
Ссылки по теме:
- Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора"
- Лучшая подборка актеров для рекламы ковров
- Какие же они тупые! 15 случаев, когда люди оказались глупее, чем о них думали
- Пышногрудая девушка наглядно показала, почему она не сможет сделать маску из бюстгальтера
- Забавная реклама мази «Звёздочка»
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
веганы пущай измеряют всякими стручками фасоли, гороха...
Маньяки косоглазые...