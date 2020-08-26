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Когда после спуска лодки на воду получил еще и подлодку

Когда после спуска лодки на воду получил еще и подлодку (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 08:32
Сообщество : Юмор
Метки: видео   и такое бывает   лодка   смешно   спуск лодки на воду   транспорт   фиаско   юмор   
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Эпичное видео спуска лодки запечатлели очевидцы, которые не поняли, было ли это подношением Посейдону или так все и задумывалось?

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Метки: видео   и такое бывает   лодка   смешно   спуск лодки на воду   транспорт   фиаско   юмор   
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