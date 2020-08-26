Когда после спуска лодки на воду получил еще и подлодку

Эпичное видео спуска лодки запечатлели очевидцы, которые не поняли, было ли это подношением Посейдону или так все и задумывалось?
"Заставь дурака молиться - он себе и лоб расшибет!" Эта русская пословица отлично иллюстрирует видео, которое сняли, наблюдая за спуском лодки на воду. Впрочем, цель была достигнута. А остальное, наверное, мелочные придирки.
А ведь все так хорошо начиналось!
Было авто - стало подлодкой.
А может, цель была - утопить машину?
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