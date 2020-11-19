Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане

Хозяйка котейки по кличке Беляш из Москвы засняла на видео смешную реакцию питомца на сметану. Оказалось, котяра на дух не переносит даже ее запах - и это видно сразу! На видео Беляш за шесть секунд показал все, что он думает о сметане.
Хозяйка из Москвы запечатлела забавнейшую реакцию своего кота по кличке Беляш на сметану. Оказалось, котик на дух не переносит даже ее запах! Стоило хозяйке приблизить баночку со сметаной к коту, сначала он немного принюхался, а потом - сделал характерное "рвотное" движение.
Шестисекундное видео с котярой, подписанное "Беляш не любит сметану", быстро набрало популярность в сети. Как рассказали эксперты, такая неприязнь к сметане имеет место. Хотя кошки якобы известны своей любовью к молоку и сметане, они непереносимы к лактозе. Если кошки потребляют слишком много молочных продуктов, это может вызвать болезни и диарею.
А вот и реакция Беляша:
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