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Сообщество Без кота и жизнь не та 708 постов • 332 подписчика подписаться
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Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане

Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 15:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   коты   кошки   приколы с животными   смешные животные   фото   
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Хозяйка котейки по кличке Беляш из Москвы засняла на видео смешную реакцию питомца на сметану. Оказалось, котяра на дух не переносит даже ее запах - и это видно сразу! На видео Беляш за шесть секунд показал все, что он думает о сметане.

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Метки: видео   животные   кот   коты   кошки   приколы с животными   смешные животные   фото   
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6  комментариев
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9k
котегRUS 2 часа назад
сейчас такая сметана - от нее не только котэ вывернет... химия сплошная..
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7k
Владимир Полчаса назад
Я как то тоже взял баночку небольшую сметаны и съел ее с сахаром. Мне так хреново было потом, как будто белил объелся. То есть сметана была все же чем то разбавлена. Вполне возможно, что тут аналогичная ситуация и кота не обманешь.
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17k
ПаганецЪ Полчаса назад
Или кот неправильный, или сметана.
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9k
Serg2001 Час назад
Судя по талии котика, это была уже десятая банка в тот день... ))
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3k
yahaomsk 2 часа назад
этикетку сметаны в студию!!! всегда новую колбасу или молочку коту даём- если жрёт , значит нормально, съедобно.
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654
Тамара Коршунова yahaomsk 2 часа назад
Аналогично. Лучшие спецы в этом деле - наши котики!
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