Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане

Шестисекундное видео с котярой, подписанное "Беляш не любит сметану", быстро набрало популярность в сети. Как рассказали эксперты, такая неприязнь к сметане имеет место. Хотя кошки якобы известны своей любовью к молоку и сметане, они непереносимы к лактозе. Если кошки потребляют слишком много молочных продуктов, это может вызвать болезни и диарею.