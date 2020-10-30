"Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы

Девочка очень привязана к своей питомице, ведь она так хотела кошку. "Дочка давно хотела кошку. Зай зай ей подарила моя подруга, и с тех пор они лучшие друзья. Зай зай наблюдает за всем, чем занята дочка, а иногда они даже спят вместе," - говорит мама девочки.