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Сообщество Без кота и жизнь не та 697 постов • 330 подписчиков подписаться
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"Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы

"Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 15:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   коты   кошка   кошки   смешные животные   фото   
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Кошкам интересно все, что делают их хозяева - и они всегда хотят в этом участвовать! Например, эта котейка изо всех сил пытается отвлечь маленькую хозяйку от домашней работы, лишь бы с ней поиграли. Ну и как тут устоять?

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Метки: видео   животные   кот   коты   кошка   кошки   смешные животные   фото   
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Этот закадровый идиотский смех уже тошноту вызывает.
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nukaktotak 39 минут назад
какая потрясающая история
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