"Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы

Кошкам интересно все, что делают их хозяева - и они всегда хотят в этом участвовать! Например, эта котейка изо всех сил пытается отвлечь маленькую хозяйку от домашней работы, лишь бы с ней поиграли. Ну и как тут устоять?
Жительница Китая засняла смешное видео со своей дочкой и ее кошкой по кличке Зай зай (Zai Zai). На ролике котейка всячески пытается помешать девочке делать домашнюю работу. Она хватала ее ручку лапами, будто говоря: "Хватит учиться, пора играть!"
Мама семейства опубликовала ролик в китайской соцсети Douyin, и подписала: "Одной не нравится учиться, а другая - не дает ей заниматься уроками". Забавное видео быстро стало популярным, набрав 63 тысячи лайков.
"Хватит учиться, давай играть!"
У Зай зай и ее маленькой хозяйки своя история
Девочка очень привязана к своей питомице, ведь она так хотела кошку. "Дочка давно хотела кошку. Зай зай ей подарила моя подруга, и с тех пор они лучшие друзья. Зай зай наблюдает за всем, чем занята дочка, а иногда они даже спят вместе," - говорит мама девочки.
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