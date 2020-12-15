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Сообщество Без кота и жизнь не та 731 пост • 338 подписчиков подписаться
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Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек

Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек (13 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 18:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Добрые дела   видео   животные   кот   коты   кошки   мило   фото   
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Американец по имени Уолтер Санти (Walter Santi) ведет блог на YouTube, где публикует видео из жизни своих питомцев. А питомцев у него много, но самое интересное - мужчина долгое время ухаживал за девятью бездомными кошками, которые после поселились у него во дворе. Недавно он сделал для них целую отдельную комнату в доме - и заснял реакцию пушистиков, когда они впервые туда зашли.

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Метки: Добрые дела   видео   животные   кот   коты   кошки   мило   фото   
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29k
Alex 2 часа назад
Ваще красава!
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13k
homerchik 52 минуты назад
Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
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