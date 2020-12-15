Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек

Американец по имени Уолтер Санти (Walter Santi) ведет блог на YouTube, где публикует видео из жизни своих питомцев. А питомцев у него много, но самое интересное - мужчина долгое время ухаживал за девятью бездомными кошками, которые после поселились у него во дворе. Недавно он сделал для них целую отдельную комнату в доме - и заснял реакцию пушистиков, когда они впервые туда зашли.
Американец по имени Уолтер Санти ведет блог на Youtube, где рассказывает о жизни своей собаки, двух домашних кошек и девяти бродячих котеек, за которыми он ухаживает. Он несколько лет подкармливал бездомных кошек возле своего дома, и со временем в его дворе поселилась целая банда из девяти пушистиков.
Кошки свободно гуляли во дворе мужчины, а они с женой их подкармливали - правда, никогда не пускали в дом, до недавнего времени. Мужчина настолько сроднился с этими кошками, что решил выделить для них целую комнату в доме, куда они могли бы спокойно заходить с улицы и отдыхать в любое время.
Они с женой соорудили мини-домики, поставили миски для еды, развесили фотографии тех самых кошек. Получилось очень уютно! И вот настал кульминационный момент - виновники торжества впервые зашли в свои новые хоромы. Их реакцию семья засняла на видео.
Котейкам было очень интересно - они с любопытством исследовали каждый уголок своей комнаты, обнюхивали все внутри, залезали во все места. Они быстро освоились, и начали часто заходить в новый домик, чтобы отдохнуть и погреться. Вот такое крутое доброе дело! Как вам?
Реакция бездомных котеек на новую комнату
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