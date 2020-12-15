Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек

Кошки свободно гуляли во дворе мужчины, а они с женой их подкармливали - правда, никогда не пускали в дом, до недавнего времени. Мужчина настолько сроднился с этими кошками, что решил выделить для них целую комнату в доме, куда они могли бы спокойно заходить с улицы и отдыхать в любое время.