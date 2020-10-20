Охота кошки на птиц из телевизора закончилась неудачей

Сначала кошка с интересом наблюдала за птицами, высматривая идеальный момент для нападения. А затем она сгруппировалась, и с разбега кинулась на птичек - правда, котейка не учла, что они в телевизоре, и эпично врезалась в экран. Хозяин не смог сдержать смеха за кадром!