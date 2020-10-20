Охота кошки на птиц из телевизора закончилась неудачей

Некоторые животные любят смотреть телевизор - особенно, если там есть что-то интересное для них. Стоило этому хозяину включить видео с птицами для своей кошки, как у той сразу активировался режим охотницы. Правда, эта охота чуть не стоила хозяину телевизора!
Этим роликом поделился житель американского города Ирвинг по имени Нил Вудворд. Стоило мужчине включить видео с птичками для своей 5-летней кошки по кличке Иззи (Izzy), та сразу активировала режим охотницы. Хозяину удалось заснять на видео самый эпичный момент кошачьей охоты.
Сначала кошка с интересом наблюдала за птицами, высматривая идеальный момент для нападения. А затем она сгруппировалась, и с разбега кинулась на птичек - правда, котейка не учла, что они в телевизоре, и эпично врезалась в экран. Хозяин не смог сдержать смеха за кадром!
Посмотрите на эту великолепную охоту:
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