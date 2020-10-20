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Сообщество Без кота и жизнь не та 684 поста • 331 подписчик подписаться
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Охота кошки на птиц из телевизора закончилась неудачей

Охота кошки на птиц из телевизора закончилась неудачей (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 21:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   домашние животные   животные   кот   коты   кошки   смешные животные   фото   
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Некоторые животные любят смотреть телевизор - особенно, если там есть что-то интересное для них. Стоило этому хозяину включить видео с птицами для своей кошки, как у той сразу активировался режим охотницы. Правда, эта охота чуть не стоила хозяину телевизора!

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Метки: видео   домашние животные   животные   кот   коты   кошки   смешные животные   фото   
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4  комментария
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16k
Ватаку Накомоде 55 минут назад
Или у кошатины черепушка титановая, или фейк)
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693
Евгения Ефимова Час назад
Сотрясения кошачьх мозгов не было? Переживаю за котейку.
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15k
Злобный Члегр Час назад
На-е-бах-тунг!
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2k
kirsanos 3 часа назад
Ни один телевизор при записи ролика не пострадал. Котейка тоже отделалась легким шмяком.
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