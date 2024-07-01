Одно из самых красивых изданий Гарри Поттера

Книги и фильмы «Гарри Поттер» насчитывает, наверно, самую масштабную армию фанатов в мире. Благодаря бешеной популярность произведения, активно скупается все, что с этим связано. Но особенно ценится то, что очень сложно достать, так как выходит ограниченным тиражом.

В этом ролике показали одно из самых красивых изданий книги «Гарри Поттер и узник Азкабана».