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В Англии появилась возможность арендовать дом Хагрида из «Гарри Поттера»

В Англии появилась возможность арендовать дом Хагрида из «Гарри Поттера»

Автор:
09 ноября 2023 08:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Видео   Гарри Поттер   в мире   дом   интересно   
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В Северном Йоркшире в аренду сдаётся практически точная копия хижины Хагрида из Гарри Поттера.

В графстве Северный Йоркшир в Англии начали сдавать копию хижины Хагрида из «Гарри Поттера».

Объект назван «Дом смотрителя». Он представляет собой три круглых отделанных камнем здания в средневековом стиле. Также в нем есть витражи, напоминающие готический стиль. Дверь в здание освещена фонарями, а вокруг дома располагаются поля, с которых видно побережье.

К сожалению, сказочный хозяин хижины не встретит - актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в киносерии о Гарри Поттере, скончался в октябре прошлого года

В помещении находятся стол с резными деревянными стульями, диваны и кресла, а также фальшкамин. В одном из домов расположена ванная комната, стены которой покрыты зеленой плиткой. В помещении стоит ванна на ножках золотого цвета. Стоимость такого дома составляет примерно 275 фунтов за сутки (примерно 31 тысяча рублей). Отмечается, что дом не сдают гостям с собаками.

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Метки: Англия   Видео   Гарри Поттер   в мире   дом   интересно   
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1  комментарий
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GRuslan 5 минут назад
С обычными собаками низя, а с трехголовым Пушком пожалуйста.))
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