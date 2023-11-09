В Англии появилась возможность арендовать дом Хагрида из «Гарри Поттера»

В Северном Йоркшире в аренду сдаётся практически точная копия хижины Хагрида из Гарри Поттера.
В графстве Северный Йоркшир в Англии начали сдавать копию хижины Хагрида из «Гарри Поттера».
Объект назван «Дом смотрителя». Он представляет собой три круглых отделанных камнем здания в средневековом стиле. Также в нем есть витражи, напоминающие готический стиль. Дверь в здание освещена фонарями, а вокруг дома располагаются поля, с которых видно побережье.
К сожалению, сказочный хозяин хижины не встретит - актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в киносерии о Гарри Поттере, скончался в октябре прошлого года
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В помещении находятся стол с резными деревянными стульями, диваны и кресла, а также фальшкамин. В одном из домов расположена ванная комната, стены которой покрыты зеленой плиткой. В помещении стоит ванна на ножках золотого цвета. Стоимость такого дома составляет примерно 275 фунтов за сутки (примерно 31 тысяча рублей). Отмечается, что дом не сдают гостям с собаками.
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