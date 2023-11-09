В Англии появилась возможность арендовать дом Хагрида из «Гарри Поттера»

В графстве Северный Йоркшир в Англии начали сдавать копию хижины Хагрида из «Гарри Поттера».

Объект назван «Дом смотрителя». Он представляет собой три круглых отделанных камнем здания в средневековом стиле. Также в нем есть витражи, напоминающие готический стиль. Дверь в здание освещена фонарями, а вокруг дома располагаются поля, с которых видно побережье.