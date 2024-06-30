В Твери контролер напал на подростка и стал его душить из-за того, что у него не оказалось оплаты

Работник общественного транспорта зашел в троллейбус и стал проверять билеты пассажиров. Выяснилось, что у 17-летнего парня нет ни проезда ни документов. Тинейджер стал хамить контролеру, который решил проучить подростка.
Молодой человек кричал, что у него проблемы с сердцем, но билетер продолжал наседать над юнцом. Неравнодушные очевидцы пытались спасти мальчика.
В пресс-службе компании "Транспорт Верхневолжья" прокомментировали ситуацию:
"По предварительным данным, совершеннолетний пассажир вел себя агрессивно по отношению к инспекторам ГКУ "Организатор перевозок Тверской области", толкнул девушку—инспектора, сбил видеорегистратор на форме, угрожал ей, после чего второй инспектор попытался его успокоить, чтобы обезопасить девушку, завязалась ссора. Видеозапись из автобуса будет детально изучена, после чего будут сделаны окончательные выводы".
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