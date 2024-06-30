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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1534 поста • 63 подписчика подписаться
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В Твери контролер напал на подростка и стал его душить из-за того, что у него не оказалось оплаты

В Твери контролер напал на подростка и стал его душить из-за того, что у него не оказалось оплаты

Автор:
30 июня 2024 10:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Тверь   билет   документы   контролер   конфликт   подросток   
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Работник общественного транспорта зашел в троллейбус и стал проверять билеты пассажиров. Выяснилось, что у 17-летнего парня нет ни проезда ни документов. Тинейджер стал хамить контролеру, который решил проучить подростка.

Молодой человек кричал, что у него проблемы с сердцем, но билетер продолжал наседать над юнцом. Неравнодушные очевидцы пытались спасти мальчика.


В пресс-службе компании "Транспорт Верхневолжья" прокомментировали ситуацию:

"По предварительным данным, совершеннолетний пассажир вел себя агрессивно по отношению к инспекторам ГКУ "Организатор перевозок Тверской области", толкнул девушку—инспектора, сбил видеорегистратор на форме, угрожал ей, после чего второй инспектор попытался его успокоить, чтобы обезопасить девушку, завязалась ссора. Видеозапись из автобуса будет детально изучена, после чего будут сделаны окончательные выводы". 

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Метки: Видео   Тверь   билет   документы   контролер   конфликт   подросток   
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15  комментариев
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4k
Ультратрахуил 2 часа назад
Протокол составить, и пусть родители сами свою кровиночку душат, когда им счет придёт. А за нападение на сотрудников при исполнении, аккуратненько уложить на асфальт, зубками об поребрик! И пусть отдыхает , пока сотрудники полиции не прибудут.
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16k
info-kozirev Минуту назад
А чего,хамить людям проблем со здоровьем нет,а как писды получить так сразу проблемы с сердцем!?С мозгами у этого уепка проблемы.
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5k
Артур 6 минут назад
В 17 лет - подросток???? Вы там совсем охренели? Мы в 17 школу заканчивали, получали аттестат ЗРЕЛОСТИ. А эти в подростках ходят!
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64k
turyst 6 минут назад
Хм... А платье с кроссовками это сейчас так модно?
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5k
grigorenko vladislav 18 минут назад
"Неравнодушные очевидцы пытались спасти мальчика" - семнадцать лет деточке. Как борзеть - мы взрослые, как отвечать - онижедети!
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1k
Александр 24 минуты назад
Беда в том, что малолетний ушлепок в лучшем случаи на штраф попадает, а контроллер на административную и не дай бог на уголовную статью, за умышленное причинение вреда здоровью. Будьте аккуратны творя человеческое правосудие, государственное правосудие очень часто не на стороне правды и справедливости.
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15k
кот базилий Полчаса назад
Выкинуть из автобуса маленького дитятку...пинком.
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930
zu4ara Полчаса назад
чувак в панаме прикольный
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3k
Станнис 39 минут назад
заголовок то какой - обидели ребеночка, а по факту оказалось совсем иное...
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99k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Двери закрыть, вызвать полицию. А пока полиция едет, сами пассажиры люлей навешают.
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4k
poбт 56 минут назад
а ху*ли эти подлетевшие защитнички аля "пойдем со мной поговорим!" за него проезд не оплатили?
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7k
Babangdida Час назад
В итоге, оказалось, что люлей надавали не за отсутствие оплаты, а за 3.14здёжь.
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
В Твери контролер напал на подростка и стал его душить из-за того, что у него не оказалось оплатыПосмотреть
В Твери контролер напал на подростка и стал его душить из-за того, что у него не оказалось оплаты
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1605 постов (1565 в горячем)

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