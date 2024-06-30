В Твери контролер напал на подростка и стал его душить из-за того, что у него не оказалось оплаты

Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч

Безбилетница напала на контролера в Москве

В Москве безбилетника приговорили к 1,5 года тюрьмы за нападение на контролера

Мужчина без билета накричал на контролёров за то, что его не выпускают из автобуса

Мужчина толкнул контролёра в метро. Теперь ему грозит уголовное дело

Безбилетник ударил сотрудницу метро