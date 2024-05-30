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Безбилетница напала на контролера в Москве

Безбилетница напала на контролера в Москве

Автор:
30 мая 2024 06:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   безбилетник   инцидент   контролер   люди   нападение   
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В Москве полиция задержала женщину, которая напала на контролера во время проверки оплаты проезда. Пытаясь избежать штрафа за безбилетный проезд, женщина несколько раз ударила контролера.

Сотрудники полиции нашли женщину и задержали ее. В ходе допроса она признала свою вину и раскаялась в содеянном. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

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Метки: Видео   Москва   безбилетник   инцидент   контролер   люди   нападение   
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7  комментариев
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Бывалый Трус 2 часа назад
По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Так она и полиции тоже сопротивлялась? Я не думаю, что контролёр - это представитель власти. Контроллёр же работник автобусного парка, а значит представителем власти (государства) быть не может. Я прав?
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310
Артём Бывалый Трус 2 часа назад
При исполнении служебных обязанностей контролеры являются представителями власти.
https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/26782https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/26782
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2k
Михаил 6 минут назад
На ровном месте... вот овца...
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
бесприданница)
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8k
rutt 2 часа назад
Хера се, она копытцем втащила кому-то, спортсменка
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9k
Колорад 2 часа назад
Она что себя тожроссиянкой возомнила? Безнаказанно представителя власти пздть!?
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Себастьян Перейра
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