Безбилетница напала на контролера в Москве

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В Москве полиция задержала женщину, которая напала на контролера во время проверки оплаты проезда. Пытаясь избежать штрафа за безбилетный проезд, женщина несколько раз ударила контролера.
Сотрудники полиции нашли женщину и задержали ее. В ходе допроса она признала свою вину и раскаялась в содеянном. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.
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Так она и полиции тоже сопротивлялась? Я не думаю, что контролёр - это представитель власти. Контроллёр же работник автобусного парка, а значит представителем власти (государства) быть не может. Я прав?
https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/26782https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/26782