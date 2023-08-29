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В Твери безбилетник испугался контролёров и при побеге вынес окно автобуса

В Твери безбилетник испугался контролёров и при побеге вынес окно автобуса

Автор:
29 августа 2023 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Заяц   Тверь   автобус   безбилетник   кондуктор   контролер   оплата проезда   
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Эпичный способ ухода от оплаты проезда попал на камеру.


Можно заплатить за билет и ехать спокойно, но любителям экстрима этот способ не подходит. Молодой человек увидел входящего в автобус контролёра и понял, что пора "линять". Недолго думая, он вышел в форточку, но неудачно. Под весом крупного безбилетника вылетело и окно.


Как сообщают СМИ, транспортное предприятие Твери намерено разыскать нарушителя порядка и взыскать с него ущерб за сломанное окно.


«Двадцать шестого августа на маршруте №223 безбилетный пассажир из-за нежелания оплачивать проезд попытался покинуть автобус через форточку, в результате чего стекло треснуло и осыпалось. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Однако сам нарушитель, судя по записям с камер видеонаблюдения, был травмирован», — сообщили в ООО «Транспорт Верхневолжья».Компания расценивает инцидент как акт вандализма, за который нарушителю придётся заплатить. Кстати, штраф за проезд без билета составил бы 2500 рублей, а порча имущества ударит по карману "зайца" куда сильнее.

Источник:

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Метки: Видео   Заяц   Тверь   автобус   безбилетник   кондуктор   контролер   оплата проезда   
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4  комментария
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4k
Alex Час назад
Хера се, каскадер
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2k
Алексей Гулевич 16 минут назад
никакой порчи не вижу - нигде не написано, что через окно нельзя выходить .... а вижу, что плохо установлено окно .... ..."детка, это паркур...!!!""
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Дмитрий 57 минут назад
ну, "повезло", а ведь могло и иначе всё закончиться)
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