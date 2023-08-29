В Твери безбилетник испугался контролёров и при побеге вынес окно автобуса

Как сообщают СМИ, транспортное предприятие Твери намерено разыскать нарушителя порядка и взыскать с него ущерб за сломанное окно.

«Двадцать шестого августа на маршруте №223 безбилетный пассажир из-за нежелания оплачивать проезд попытался покинуть автобус через форточку, в результате чего стекло треснуло и осыпалось. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Однако сам нарушитель, судя по записям с камер видеонаблюдения, был травмирован», — сообщили в ООО «Транспорт Верхневолжья».Компания расценивает инцидент как акт вандализма, за который нарушителю придётся заплатить. Кстати, штраф за проезд без билета составил бы 2500 рублей, а порча имущества ударит по карману "зайца" куда сильнее.