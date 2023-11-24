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Мужчина без билета накричал на контролёров за то, что его не выпускают из автобуса

Мужчина без билета накричал на контролёров за то, что его не выпускают из автобуса

Автор:
24 ноября 2023 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   безбилетник   инцидент   контролер   конфликт   
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В Москве мужчина устроил скандал в автобусе. Незнакомец не оплатил проезд и начал оскорблять и толкать контролёров, когда ему попытались выписать штраф.

В ходе словесной перепалки мужчина заявил, что его не выпускают из автобуса. В последний момент он всё-таки оплатил проезд.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   безбилетник   инцидент   контролер   конфликт   
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11  комментариев
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8k
MPEG-8 2 часа назад
Они понимают только силу.
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9k
Александр 6 минут назад
Больше всех в этой истории меня поражает ментовское начальство, прокуроры и судьи. Всегда спускают подобное на тормозах как те крысы. Сидят реально ждут, когда вернутся 90-е. Я не понимаю, откуда у них уверенность, что эти самые 90-е не принесут беды и им лично. Какие-то ядерные дебилы, чесслово.
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2k
Александр 10 минут назад
вот такому барану в челюсть дашь за его поведение, так он сразу в метовку скулить пойдет, а затем уже я сам за хулиганку и расжигание поеду в метовку объясняться из-за него.
вот так и живем.
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959
Сергей С Полчаса назад
Опять черножопое говно не смогло справиться с правилами мостранспорта
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624
Ринат Фамутдинов 48 минут назад
Было... в трамвае трое узбеков начали орать на контролёршу и... вышел дядька, он водитель аппарата и тут я понял, сейчас он их будет бить (размером он был не просто большим, а очень большим). Те ещё орали, а потом тоже поняли что их будут бить... В общем, тихо-мирно заплатили и на следующей остановке скрылись... Бабки аплодировали!!!
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3k
Semёn Час назад
Твердая позиция на халяву все что есть получать, самые натуральные паразиты!!! Класть на них и их детей, кроме вреда для Русского народа они ничего больше не несут... они не платят налоги, плодят нищету, снижают уровень качества социальной среды...
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−17
Z Час назад
Очередной воЕн чёрнявый, с женщинам хамить. Мрази.
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65k
doker 2 часа назад
И нагана ни у кого из пассажиров нет.
В чём же правда?
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Fidel

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