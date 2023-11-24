Мужчина без билета накричал на контролёров за то, что его не выпускают из автобуса

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В Москве мужчина устроил скандал в автобусе. Незнакомец не оплатил проезд и начал оскорблять и толкать контролёров, когда ему попытались выписать штраф.
В ходе словесной перепалки мужчина заявил, что его не выпускают из автобуса. В последний момент он всё-таки оплатил проезд.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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вот так и живем.
В чём же правда?