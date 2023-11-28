В Москве безбилетника приговорили к 1,5 года тюрьмы за нападение на контролера

В автобусе на юго-западе Москвы пассажир не оплатил проезд и ударил по лицу контролера. Агрессивного мужчину задержали в тот же день.
Никулинский районный суд Москвы приговорил безбилетника к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере двух тысяч рублей за нападение на контролера и неоплаченный проезд в автобусе. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.
По данным ведомства, инцидент произошел в сентябре этого года. Мужчина не оплатил проезд, и к нему подошел контролер. Тогда злоумышленник ударил по лицу сотрудника Мосгортранса. Агрессора задержали полицейские в тот же день.
Мужчине предъявили обвинение по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации («Применение насилия в отношении представителя власти»).
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Этого уе*ана безбилетника не оправдываю... Но контролер - представитель власти... это как?
Даже дворники и учителя.
А Вы думали только полиция и ОМОН ?
Поделом.