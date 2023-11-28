В Москве безбилетника приговорили к 1,5 года тюрьмы за нападение на контролера

Никулинский районный суд Москвы приговорил безбилетника к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере двух тысяч рублей за нападение на контролера и неоплаченный проезд в автобусе. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

По данным ведомства, инцидент произошел в сентябре этого года. Мужчина не оплатил проезд, и к нему подошел контролер. Тогда злоумышленник ударил по лицу сотрудника Мосгортранса. Агрессора задержали полицейские в тот же день.

Мужчине предъявили обвинение по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации («Применение насилия в отношении представителя власти»).