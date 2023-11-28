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В Москве безбилетника приговорили к&nbsp;1,5 года тюрьмы за&nbsp;нападение на&nbsp;контролера

В Москве безбилетника приговорили к 1,5 года тюрьмы за нападение на контролера

Автор:
28 ноября 2023 08:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   автобус   безбилетник   инцидент   контролер   нападение   
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В автобусе на юго-западе Москвы пассажир не оплатил проезд и ударил по лицу контролера. Агрессивного мужчину задержали в тот же день.

Никулинский районный суд Москвы приговорил безбилетника к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере двух тысяч рублей за нападение на контролера и неоплаченный проезд в автобусе. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

По данным ведомства, инцидент произошел в сентябре этого года. Мужчина не оплатил проезд, и к нему подошел контролер. Тогда злоумышленник ударил по лицу сотрудника Мосгортранса. Агрессора задержали полицейские в тот же день.

Мужчине предъявили обвинение по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации  («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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Метки: Видео   Москва   автобус   безбилетник   инцидент   контролер   нападение   
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19  комментариев
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5k
Alex Час назад
Так и надо ублюдку.
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57k
dima423 5 минут назад
Во дебил)) у нас штрафы то копеечные... ну поделом)
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16k
Kostick 8 минут назад
долбоящер шёл к успеху, пришёл. принудработы ему, пусть те автобусы моет все те два года.
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3k
Kolyaka 11 минут назад
50 рублей за то сэкономил. Девят копеек за день заключения. Удачно полтора года жизни разменял.
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2k
Relost 23 минуты назад
Оплати проезд...

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10k
МихА 23 минуты назад
Жадность фраера сгубила
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6k
Alex Полчаса назад
Оно того стоило?
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62k
Андрей Полчаса назад
Надо ещё врачей сюда же приравнять.
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7k
Николай Полчаса назад
А что мосгортранс у нас представители власти?силовики чтоли?)))
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126k
parallax 52 минуты назад
Долбодятел заработал срок на пустом месте.
Поделом.
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2k
Карл Карл Час назад
на видео два контролера, неужто не смогли скрутить и за уши оттаскать?
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2k
Илья Час назад
Люблю хорошие новости по уртам !
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