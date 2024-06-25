Испанский эко-фестиваль после завершения превратился в свалку

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После эко-фестиваля в Малаге, посвященного проблемам экологии и сохранения природы, остались... тонны мусора — активисты просто ушли, помахав флажками и покричав лозунги
Эко-активисты переиграли сами себя.
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Там эко-активистов было 3 калеки. Остальные, как и на любом мероприятии, это праздношатающиеся приходили ,,на танцы,, - весело и задорно провести время.
Надеюсь им это удалось)
Здесь ключевое слово - ,,фестиваль,,))