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Испанский эко-фестиваль после завершения превратился в свалку

Испанский эко-фестиваль после завершения превратился в свалку

Автор:
25 июня 2024 09:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Фестиваль   люди   мусор   пляж   эко-активисты   
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После эко-фестиваля в Малаге, посвященного проблемам экологии и сохранения природы, остались... тонны мусора — активисты просто ушли, помахав флажками и покричав лозунги

Эко-активисты переиграли сами себя.

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Метки: Видео   Фестиваль   люди   мусор   пляж   эко-активисты   
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9  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Кто сомневался, что всякие веганы, эко-активисты и зоофилы те ещё мутаки.
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3k
Андерсен Полчаса назад
Если хорошо поискать, наверное на каком-нибудь памятнике там можно найти нацарапанную надпись "Здесь была Грета Тунберг"
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3k
Olegsky 36 минут назад
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11k
Клёст 39 минут назад
Ага)
Там эко-активистов было 3 калеки. Остальные, как и на любом мероприятии, это праздношатающиеся приходили ,,на танцы,, - весело и задорно провести время.
Надеюсь им это удалось)
Здесь ключевое слово - ,,фестиваль,,))
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2k
Corkscrew 46 минут назад
После проведения эко-фестиваля, экологии потребуется большое количество волонтеров-уборщиков и неизвестно сколько времени на восстановление.
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19k
GROMOZEKA 49 минут назад
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3k
Алекс Чебурашкин 54 минуты назад
ну ля нафестивалили )
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2k
Ивлар Час назад
Все эти "активисты" не более.чем позеры. Тех кто реально борется за экологию и понимает куда именно направлять свои усилия, буквально единицы. Остальные либо хайпят на модной теме, либо действуют в интересах тех или иных корпораций, либо и то и другое одновременно
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636
Dima Час назад
В русском языке выражение «испанский стыд» означает чувство сильного смущения за действия других людей!
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