Неравнодушные индонезийцы ежедневно очищают водоемы от мусора

FISHKINET
Характеристики Apple Vision Pro 2 раскрыты инсайдерами (2 фото) Характеристики Apple Vision Pro 2 раскрыты инсайдерами (2 фото) В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в... Москвичка решила сгенерировать возможное имя ребёнка на сайте ЗАГС - и очень удивилась Москвичка решила сгенерировать возможное имя ребёнка на сайте ЗАГС... Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября «Материальное положение катастрофически низкое»: в Госдуме сравнили пенсии в России и США «Материальное положение катастрофически низкое»: в Госдуме... Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин В Якутии спасли "усталую" сову, а в Москве - птаха, который "с неба на голову свалился" В Якутии спасли "усталую" сову, а в Москве - птаха, который "с... В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку Ревнивые, но очень милые котики Ревнивые, но очень милые котики Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком В Москве шестерых "космонавтов" закрыли на год в специальной капсуле В Москве шестерых "космонавтов" закрыли на год в специальной капсуле Мизулина сообщила о новых кандидатах на проверку в МВД - рэпер SCALLY MILANO в тот же день оплатил задолженность по налогам Мизулина сообщила о новых кандидатах на проверку в МВД - рэпер... Сложные вопросы о бывшей Сложные вопросы о бывшей В поисках милфы: женщины от 35 лет, которые сейчас нарасхват В поисках милфы: женщины от 35 лет, которые сейчас нарасхват "Не брать, красный диван и синий лобок": как эпично пользователи записывают контакты в телефоне "Не брать, красный диван и синий лобок": как эпично пользователи... 25 любопытных и забавных снимков, которые поднимут вам настроение 25 любопытных и забавных снимков, которые поднимут вам настроение Музей редких минералов «Планета» Музей редких минералов «Планета»
Главная > Видео
Неравнодушные индонезийцы ежедневно очищают водоемы от мусора

Неравнодушные индонезийцы ежедневно очищают водоемы от мусора

Автор:
15 ноября 2023 12:16
Метки: Видео   Индонезия   в мире   добро   люди   мусор   поступок   чистота   
853
1
1

Если есть злодеи, загрязняющие окружающую среду, то должны быть и герои, которые не побоятся испачкать руки и молча уберут за нехорошими людьми. Неравнодушные жители Индонезии каждый день очищают множество водоемов по все своей стране.

120 человек ежедневно очищают около 200 водоемов в Индонезии.

Трек в видео: Kenya Grace – Strangers

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Индонезия   в мире   добро   люди   мусор   поступок   чистота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56
* 37 минут назад
Вот за это на орден героя страны давать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий 5 минут назад
Супер герои не носят трусов по верх трико, они делом заняты! Молодцы и удачи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

653099



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября
В поисках милфы: женщины от 35 лет, которые сейчас нарасхват
В поисках милфы: женщины от 35 лет, которые сейчас нарасхват
Набирающие популярность
7 существ, найденных внутри человеческого тела. Интересные факты
7 существ, найденных внутри человеческого тела. Интересные факты
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Характеристики Apple Vision Pro 2 раскрыты инсайдерами (2 фото)
Характеристики Apple Vision Pro 2 раскрыты инсайдерами (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что и требовалось доказать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#интересно#аварии#авто аварии#собака#забавно#красота#подборка
#Прикол#интересное#машина#люди#ДТП#фильм#история#позитив#девушки#природа
#животные#автомобили#Юмор#факты#кино#полиция#Москва#Автовсячина#милота#роль
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти девочку Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти девочку Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Японские болельщики убрали чужой мусор на трибунах Японские болельщики убрали чужой мусор на трибунах Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб Поработали на славу: члены большой и счастливой семьи Поработали на славу: члены большой и счастливой семьи

На что жалуетесь?

Вернуться