Неравнодушные индонезийцы ежедневно очищают водоемы от мусора

853
1
1
Если есть злодеи, загрязняющие окружающую среду, то должны быть и герои, которые не побоятся испачкать руки и молча уберут за нехорошими людьми. Неравнодушные жители Индонезии каждый день очищают множество водоемов по все своей стране.
120 человек ежедневно очищают около 200 водоемов в Индонезии.
Трек в видео: Kenya Grace – Strangers
Источник:
Ссылки по теме:
- Подлый поступок студента во время вечеринки
- Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти девочку
- Поработали на славу: члены большой и счастливой семьи
- Как развлекают пенсионеров в одном из домов престарелых
- Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб
Новости партнёров
реклама