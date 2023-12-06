В Москве коммунальщики закопали мусор из урны в сугробе

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Камера одного из домов в Москве запечатлела, как трое мужчин, которым нужно было освободить уличные урны от снега и убрать мусор, выполнили задание лишь наполовину.
Мужчины откопали из сугроба урну, вытащили мусор и закопали его в сугробе. Прохожий сделал коммунальщикам замечание, но они не прислушались к его словам.
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