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В Москве коммунальщики закопали мусор из урны в сугробе

В Москве коммунальщики закопали мусор из урны в сугробе

Автор:
06 декабря 2023 09:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   инцидент   коммунальщики   люди   мусор   урна   
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Камера одного из домов в Москве запечатлела, как трое мужчин, которым нужно было освободить уличные урны от снега и убрать мусор, выполнили задание лишь наполовину.

Мужчины откопали из сугроба урну, вытащили мусор и закопали его в сугробе. Прохожий сделал коммунальщикам замечание, но они не прислушались к его словам.

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Метки: Видео   Москва   инцидент   коммунальщики   люди   мусор   урна   
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8  комментариев
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29k
victorcj 52 минуты назад
Проще было убрать чем закапывать. А по сути, просто свиньи. Они у себя дома тоже срут в постель и одеялом накрывают.
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10
ya 9 минут назад
Выдать зп этим мусором и отправить к херам в аул
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20k
anpetrof 39 минут назад
Ага, а дома они мусор под шкаф заметают...
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62k
pynh 45 минут назад
потом сверху поребрик поставят и плиткой заложат. будет по-московски
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4k
Glory to Urine! 54 минуты назад
Как на родине у себя, должно быть.
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24k
SolomonA Час назад
Весна покажет, кто где срал...
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