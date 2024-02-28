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Неудачный бросок пакета с мусором в бак

Неудачный бросок пакета с мусором в бак

Автор:
28 февраля 2024 15:20
Метки: Видео   Пакет   дети   люди   мальчик   мусор   неудача   фейл   
1666
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Родители попросили мальчика вынести пакет с мусором. Подойдя к баку герой видео попытался эффектно закинуть мусор, однако пакет подвёл его.

Мешок порвался и вся отходы рассыпались возле бака. Посмотрев на мусор на земле, ребёнок отправился к маме за помощью.

Источник:

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Метки: Видео   Пакет   дети   люди   мальчик   мусор   неудача   фейл   
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7  комментариев
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Малой постоял, подумал и говорит: "Ну нет так нет!" И запи*дил домой.
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну а у кого такого в детстве не бывало?
Идешь с мусором, идти скучно, думаешь "дайка издалека запульну", раскручиваешь, а пакет бац, и рвётся.
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4k
Владимир Час назад
бывает...
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8k
Allmaster Час назад
Если пакет волочить по бетонке, он бы еще через пару метров сам бы порвался))
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38k
АнтонПолднев Час назад
Все вопросы к производителям пакетов...
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5k
Vlamir Час назад
А маманя, в помощь сынуле, уже выложила все в соцсеть!
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20k
Саш 2 часа назад
"ребёнок отправился к маме за помощью" ?
Ну-да, ну-да!
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