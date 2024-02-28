Неудачный бросок пакета с мусором в бак

1666
1
1
Родители попросили мальчика вынести пакет с мусором. Подойдя к баку герой видео попытался эффектно закинуть мусор, однако пакет подвёл его.
Мешок порвался и вся отходы рассыпались возле бака. Посмотрев на мусор на земле, ребёнок отправился к маме за помощью.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Попытка красиво уронить трухлявое дерево
- Эффектный финал роллер-прогулки
- Предсказуемая неудача во время погрузки
- Приколы и неудачи из Китая
- Когда впервые в жизни попал на стрельбище
Новости партнёров
реклама
Идешь с мусором, идти скучно, думаешь "дайка издалека запульну", раскручиваешь, а пакет бац, и рвётся.
Ну-да, ну-да!