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Грабитель сорвал украшение с женщины в прямом эфире

Грабитель сорвал украшение с женщины в прямом эфире

Автор:
05 июня 2024 06:05
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   греция   инцидент   крест   люди   ограбление   пляж   
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В Греции неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестом на пляже. Преступление попало на видео.

Ограбление на пляже попало в прямой эфир местного телеканала, инцидент произошёл в общине Алимос недалеко от Афин. За спиной корреспондента злоумышленник подошёл к женщине, которая смотрела на море, сорвал с неё украшение и убежал.

Прямой эфир вёл известный в Греции репортёр SKAI Гиоргос Целикас.

Источник:

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Метки: Видео   греция   инцидент   крест   люди   ограбление   пляж   
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9  комментариев
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29k
Alex Час назад
И там сука чернышь поганый
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519
Dima Полчаса назад
а оператору помочь остановить вора не вариант было?
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38
uid-tfwhppoz Dima 15 минут назад
оператор так-то не просто стоит. у него там полно оборудования, он смотрит чтобы в кадре все было четко, микрофоны, связь.
и он точно никуда не побежит.
во-первых он возможно далеко не 20и летний здоровяк.
во-вторых, пока он бегает у него украдут ноутбук и еще что-то. и вот за это, он будет выплачивать.
в-третьих, грабитель нередко действует не один. или просто на кармане ножик. полоснет оператора, и побежит дальше. а оператору за лечение - ты, Дима, оплатишь?
ну и в-четвертых, оператор пока смотрел на картинку, принимал команды от технического руководства по съемке, и все такое - он скорее всего, вообще кражу не видел. он смотрел как свет падает на рожу ведущего, как там батарейке не садятся ли. и еще восемнадцать его оператора задач. и кто там на заднем плане побежал, и почему, он увидел на повторах уже вместе с нами.
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50k
Сергей Полчаса назад
Мне одному показалось что это очередной опарыш - чернослив?
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10k
Alex Полчаса назад
Ну и дикий же народ
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7k
Отвратительный Мужик 44 минуты назад
В России конечно же будет по-другому.
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1k
Тимур 48 минут назад
Что-то не разглядел, мало раз показали.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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