Грабитель сорвал украшение с женщины в прямом эфире

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В Греции неизвестный сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестом на пляже. Преступление попало на видео.
Ограбление на пляже попало в прямой эфир местного телеканала, инцидент произошёл в общине Алимос недалеко от Афин. За спиной корреспондента злоумышленник подошёл к женщине, которая смотрела на море, сорвал с неё украшение и убежал.
Прямой эфир вёл известный в Греции репортёр SKAI Гиоргос Целикас.
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и он точно никуда не побежит.
во-первых он возможно далеко не 20и летний здоровяк.
во-вторых, пока он бегает у него украдут ноутбук и еще что-то. и вот за это, он будет выплачивать.
в-третьих, грабитель нередко действует не один. или просто на кармане ножик. полоснет оператора, и побежит дальше. а оператору за лечение - ты, Дима, оплатишь?
ну и в-четвертых, оператор пока смотрел на картинку, принимал команды от технического руководства по съемке, и все такое - он скорее всего, вообще кражу не видел. он смотрел как свет падает на рожу ведущего, как там батарейке не садятся ли. и еще восемнадцать его оператора задач. и кто там на заднем плане побежал, и почему, он увидел на повторах уже вместе с нами.