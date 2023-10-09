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В Новосибирской области медведь зашел во двор дома и разгромил пасеку

В Новосибирской области медведь зашел во двор дома и разгромил пасеку

Автор:
09 октября 2023 10:58
Сообщество : Животные
Метки: В Новосибирской области   Видео   Медведь   ЧП   в мире   животные   новости   пасека   
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К счастью, мед стал единственной добычей медведя, и никто из людей не пострадал.

В Куйбышевском районе Новосибирской области дикий медведь наведался в деревню Новокиевка. На этот раз косолапый решил полакомиться медом и потому разворотил несколько домов пчелиных семей. Информация об этом появилась в группе «Новости дня Каинск Барабинск» в социальной сети «ВКонтакте».


На кадрах с места видно, что часть пасеки разрушена. Очевидно хищник был очень голодный и сметал все на своем пути, чтобы добраться до сладкого аперитива. Он опустошил медовые соты из нескольких ульев и вернулся в лес. К счастью, мед стал единственной добычей медведя, и никто из людей не пострадал.

Источник:

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Метки: В Новосибирской области   Видео   Медведь   ЧП   в мире   животные   новости   пасека   
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2  комментария
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98
ruslan d Час назад
На то он и медведь
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Борис Карабанов 45 минут назад
Интересно, соты вместе со стальной проволокой заглотил, обжора?
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