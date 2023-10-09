В Новосибирской области медведь зашел во двор дома и разгромил пасеку

В Куйбышевском районе Новосибирской области дикий медведь наведался в деревню Новокиевка. На этот раз косолапый решил полакомиться медом и потому разворотил несколько домов пчелиных семей. Информация об этом появилась в группе «Новости дня Каинск Барабинск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах с места видно, что часть пасеки разрушена. Очевидно хищник был очень голодный и сметал все на своем пути, чтобы добраться до сладкого аперитива. Он опустошил медовые соты из нескольких ульев и вернулся в лес. К счастью, мед стал единственной добычей медведя, и никто из людей не пострадал.