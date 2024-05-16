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Любители животных стали свидетелями медвежьих разборок. Медвежонок перепутал маму с другой медведицей и чуть не влип в неприятности. Малыш подошёл с рыбой к хищнице и спровоцировал агрессию.
К счастью, мама медвежонка была неподалеку и успела защитить его.
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