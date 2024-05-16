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Медвежонок перепутал маму с другой медведицей

Медвежонок перепутал маму с другой медведицей

Автор:
16 мая 2024 15:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   в мире   животные   интересно   медвежонок   
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Любители животных стали свидетелями медвежьих разборок. Медвежонок перепутал маму с другой медведицей и чуть не влип в неприятности. Малыш подошёл с рыбой к хищнице и спровоцировал агрессию.

К счастью, мама медвежонка была неподалеку и успела защитить его.

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Метки: Видео   Медведь   в мире   животные   интересно   медвежонок   
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4  комментария
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11k
vasilykopkov 59 минут назад
Понравилась реакция мелких:
ВЖЖЖУХ - и каждый на своём дереве )))
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25k
Тигран Саркисян 21 минуту назад
Второй такой ну нафиг от греха подальше)))
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280
Сергей Сахаровский Полчаса назад
Не бывает чужих детей говорите. Вот ответ от природы - да насрать всем на чужих детей.
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Себастьян Перейра
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