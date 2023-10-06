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Медведь напал на японского грибника

Медведь напал на японского грибника

Автор:
06 октября 2023 08:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Япония   в мире   животные   нападение   
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Медведь устроил неприятный сюрприз мужчине, собиравшему грибы в лесу в Японии. Косолапый подбежал к грибнику и начал атаковать.

Сбор грибов чуть не закончился трагедией

Видео повторяется несколько раз. В конце ролика (отметка 8:21) можно увидеть раны и ссадины, которые оставил медведь.

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Метки: Видео   Медведь   Япония   в мире   животные   нападение   
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6  комментариев
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872k
А.Берестенко 2 часа назад
Раньше был японский городовой, а теперь и японский грибник!
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5k
Babangdida 3 минуты назад
Лучший друг грибника:
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Трава выше медведя. Это может крупный хомяк? или вомбат? Хотя конечно чуть крупнее чихуахуа. вот видео этого агрессивного зверя за полгода до этого
Ссылка youtu.be
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9k
Oleg 53 минуты назад
медведь блин... медвеженок. если бы там был медведь , то видео было бы только от тех, кто нашёл телефон по gps-у.
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4k
Наталья 58 минут назад
Сходил, блин, за грибочками
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6k
hhwost 2 часа назад
чото мелкий медведь, плохо кормят их в этой вашей Японии что-ли?
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