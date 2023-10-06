Медведь напал на японского грибника

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Медведь устроил неприятный сюрприз мужчине, собиравшему грибы в лесу в Японии. Косолапый подбежал к грибнику и начал атаковать.
Сбор грибов чуть не закончился трагедией
Видео повторяется несколько раз. В конце ролика (отметка 8:21) можно увидеть раны и ссадины, которые оставил медведь.
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