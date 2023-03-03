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Полицейские задержали доставщика еды с 5 килограммами запрещённых веществ

Полицейские задержали доставщика еды с 5 килограммами запрещённых веществ

Автор:
03 марта 2023 15:41
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   доставка еды   запрещенные вещества   курьер   полиция   уголовное дело   
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Он нашёл «халтурку» и решил подзаработать.

23-летний парень развозил еду в столице. А на десерт - вещества. Сейчас следователи выясняют, сколько таких «заказов» он успел провернуть.

А взяли его по поступившей оперативной информации: курьер отработал смену и ехал в такси. С собой у него было 5 кило героина. Возможно, раньше он запихивал пакетики в бургеры, а теперь просто вёз их в рюкзаке.

На него возбудили уголовное дело по по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, и отправили в СИЗО.

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Метки: Москва   доставка еды   запрещенные вещества   курьер   полиция   уголовное дело   
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9  комментариев
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2k
Александр Потёмкин Час назад
5кило героина
А это не на пожизненное тянет?
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343
Вася Васильев 9 минут назад
Сдали завистники чёртовы... Но собственно 5кг просто в рюкзаке и в такси это конечно дерзко.
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11k
Просто Царь 21 минуту назад
В Азии за 5 кило героина вышка однозначно.
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2k
Oskarin Час назад
100% пришили дело бедолаге. Логика отсутствует совершенно. Если ты наркокурьер, то зачем работать в доставке еды? К тому же 5 кг. - серьезная партия.
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74k
Viktor Час назад
Пятёра герыча это серьёзно!
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4k
Григорий 2 часа назад
доставка праздника задерживается..
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August

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