Полицейские задержали доставщика еды с 5 килограммами запрещённых веществ

Он нашёл «халтурку» и решил подзаработать.
23-летний парень развозил еду в столице. А на десерт - вещества. Сейчас следователи выясняют, сколько таких «заказов» он успел провернуть.
А взяли его по поступившей оперативной информации: курьер отработал смену и ехал в такси. С собой у него было 5 кило героина. Возможно, раньше он запихивал пакетики в бургеры, а теперь просто вёз их в рюкзаке.
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На него возбудили уголовное дело по по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, и отправили в СИЗО.
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А так вполне логично:
их полно и на курьеров уже никто не обращает внимание,
ездят везде, могут войти почти в любой дом,
готовы работать круглосуточно и за копейки,
не жалко,
в основной своей массе, скажем тактично, люди без высшего образования.
А так да, частенько вижу как ППС шмонают подобных курьеров.
Грамотно пишешь.
И работаешь, видимо, на должности высшего образования.