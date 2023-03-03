Полицейские задержали доставщика еды с 5 килограммами запрещённых веществ

23-летний парень развозил еду в столице. А на десерт - вещества. Сейчас следователи выясняют, сколько таких «заказов» он успел провернуть.

А взяли его по поступившей оперативной информации: курьер отработал смену и ехал в такси. С собой у него было 5 кило героина. Возможно, раньше он запихивал пакетики в бургеры, а теперь просто вёз их в рюкзаке.