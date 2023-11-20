FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7913 постов • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
"Это моя земля!": владельцы овощной лавки во Владимире стали угрожать девушке за фотофиксацию нарушений

"Это моя земля!": владельцы овощной лавки во Владимире стали угрожать девушке за фотофиксацию нарушений

Автор:
20 ноября 2023 13:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Бастрыкин   Видео   Владимир   Угрозы   мигранты   незаконная вырубка деревьев   оскобления   уголовное дело   
3172
1
1

Мужчинам с южным акцентом не понравилось замечание девушки, которая увидела, как перед лавкой вырубают красивые ели. Джигиты стали быковать, но ситуация внезапно изменилась.

Во Владимире на улице Верхняя Дуброва владельцы овощной лавки решили вырубить ели. Муниципальные, кстати. Видимо, деревья загораживали ларёк, что снижало поток покупателей.

×
×


Сказано-сделано. Вот только граждане-торговцы не учли, что иногда рядом случаются неравнодушные люди. Молодая женщина проходила мимо и сделала иноверцам замечание. Как это водится, в её адрес посыпались оскорбления и угрозы. Тогда жительница Владимира, как сообщают местные СМИ, обратилась за помощью к активистам организации "Северный человек". Те приехали и вызвали полицию. Однако после разговора с владельцами лавки полицейские внезапно утратили интерес к инциденту и откланялись. После этого активисты вновь вызвали полицию. Второй наряд всё-таки принялся к выполнению своей работы, задержав нарушителей до выяснения обстоятельств.


Часть конфликта успели снять на видео. Интересными выглядят фразы "Здвсь воровской разговор идёт", "Это моя земля", "Если я людей соберу, здесь и не такое будет..."


После публикации видео в соцсетях на него обратил внимание А.Бастрыкин. Глава Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить по факту противоправных действий в отношении женщины уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Бастрыкин   Видео   Владимир   Угрозы   мигранты   незаконная вырубка деревьев   оскобления   уголовное дело   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
53  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
202
Serg 58 минут назад
А без пинка бастрыкина кулаков не пошевелился бы? А почему наряду с мохнорылыми речь не идёт о продажных мусорах, которые просто уехали? Чурки, по всей видимости, пользуют таких ментов и кормят гнилые помидорами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
38k
russger Минуту назад
Всего год назад все голосили, что армяне первые христианство приняли -_-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX 4 минуты назад
Хачье е.б.а.н.о.е. Биомусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vladimir 6 минут назад
Кому еще писать как не Бастрыкину? Президент далеко и сильно занят, а те кто ниже давно куплены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator 8 минут назад
Опять обезьяны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator 9 минут назад
Нэт билэт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Р Х 10 минут назад
Мой зимля? Твой в ауле ишак скучает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vadimbar 13 минут назад
Почему у Бастрыкина без его волшебного пендаля никто не работает ?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor 19 минут назад
Нюх потеряли что гости страны, что крышующие их оборотни - не чуют, что ветер переменился...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий 19 минут назад
У нас последнее время всё начинает крутиться только после того как лично Бастрыкин "заметит. Нет, Александр Иванович конечно молодец, но хотелось бы что бы уже и на местах "возбуждаться" стали местные главы СК.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata 20 минут назад
Обезьяны хуле... Сжечь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
jazzz 21 минуту назад
До тех пор пока будут покупать они будут продавать. Попробуйте не брать у них овощи-фрукты и другой товар, вот увидите их станет в разы меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович Полчаса назад
"У вас война, идите воюйте"... А у вас? А то как война - так наша, а как земля - то их? Да у нас 2 войны - одна за территорией Россией - западом и их укрошестерками, и внутри - с охреневшими чурками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Николай Полчаса назад
Я хз чего добиваются владельцы овощных лавок. По моему сейчас не лучшее время нам мозг трахать.
Один Бастрыкин как заработал в последнее время)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
? ? ? Полчаса назад
первый наряд ппс уволить с волчим билетом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SmartCat101 Полчаса назад
какая твоя земля? говно ты черножопое твоя земля твой аул откуда ты приехал и туде тебе и дорога, обезьяна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Руслан 36 минут назад
И снова ментовские продажные твари ссат или не хотят исполнять свой долг! Как хачи и прочие горбоносый сброд может относиться к простым людям, если представители власти ТАК себя ведут?! Вот они (чурбанье) и наглеет от безнаказанности. Уволить из органов ментов продажных, кто крышует, и потом посадить надолго, сук
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 38 минут назад
Ну если кто то позволяет им считать эту землю своей, то они так и делает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 40 минут назад
Если полицию увольнять за бездействие, она закончится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Том Сойер 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 29 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

199786



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Милый нелепый птиц, которому из-за особенностей физиологии грозит вымирание
Милый нелепый птиц, которому из-за особенностей физиологии грозит вымирание
Набирающие популярность в сообществах
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Какой секрет скрывался за появлением легендарной группы 90‑х «Enigma»
Какой секрет скрывался за появлением легендарной группы 90‑х «Enigma»
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#Россия#кино#люди#Ynews#природа#мигранты#подборка
#животные#интересно#автомобили#интересное#аварии#новости#Юмор#фильм#шоу бизнес#кот
#СССР#факты#автомир#машина#ДТП#авто аварии#Прикол#искусство#суд#актеры
Выроненную космонавтами сумку можно увидеть в бинокль (3 фото + видео) Выроненную космонавтами сумку можно увидеть в бинокль (3 фото + видео) В Саратове задержали бизнесмена и «сына Чингисхана», который не платил зарплату и угрожал своим работникам В Саратове задержали бизнесмена и «сына Чингисхана», который не платил зарплату и угрожал своим... В Уфе двое мигрантов пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб В Уфе двое мигрантов пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с прилежащей стойки Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с... Мужчина напал на продавца алкомаркета и похитил 7 тысяч рублей из кассы Мужчина напал на продавца алкомаркета и похитил 7 тысяч рублей из кассы В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом

На что жалуетесь?

Вернуться