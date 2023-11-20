"Это моя земля!": владельцы овощной лавки во Владимире стали угрожать девушке за фотофиксацию нарушений

Мужчинам с южным акцентом не понравилось замечание девушки, которая увидела, как перед лавкой вырубают красивые ели. Джигиты стали быковать, но ситуация внезапно изменилась.
Во Владимире на улице Верхняя Дуброва владельцы овощной лавки решили вырубить ели. Муниципальные, кстати. Видимо, деревья загораживали ларёк, что снижало поток покупателей.
Сказано-сделано. Вот только граждане-торговцы не учли, что иногда рядом случаются неравнодушные люди. Молодая женщина проходила мимо и сделала иноверцам замечание. Как это водится, в её адрес посыпались оскорбления и угрозы. Тогда жительница Владимира, как сообщают местные СМИ, обратилась за помощью к активистам организации "Северный человек". Те приехали и вызвали полицию. Однако после разговора с владельцами лавки полицейские внезапно утратили интерес к инциденту и откланялись. После этого активисты вновь вызвали полицию. Второй наряд всё-таки принялся к выполнению своей работы, задержав нарушителей до выяснения обстоятельств.
Часть конфликта успели снять на видео. Интересными выглядят фразы "Здвсь воровской разговор идёт", "Это моя земля", "Если я людей соберу, здесь и не такое будет..."
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После публикации видео в соцсетях на него обратил внимание А.Бастрыкин. Глава Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить по факту противоправных действий в отношении женщины уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах.
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Один Бастрыкин как заработал в последнее время)))