В Красноярске учительница географии подралась с пятиклассницей из-за электронной сигареты

В Красноярске в школе № 34 классная руководительница подралась с ученицей из-за электронной сигареты. Женщина забрала у девочки устройство, а та в ответ облила учителя водой.