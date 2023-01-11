Как сообщают, девочка курила прямо в классе, а когда педагог попыталась отнять у неё вейп - облила её водой.
Сегодня уже была новость о странном случае из Красноярска. В одной из местных школ случилась драка педагога и ученицы. По одной версии, ребёнок стал «парить» электронную сигарету прямо в классе, но подтверждений этого нет. А по другой версии, учительница географии, она же классный руководитель, узнала о том, что ребёнок «балуется» электронкой и потребовала отдать вейп.
Школьница не согласилась и началась потасовка. В процессе ученица облила классного руководителя водой.
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В итоге у школьницы сломан палец, но её родители не стали обращаться в полицию - видимо, после того, как ознакомились с видео. А руководство школы не стало отстранять педагога со стажем от работы.
Тем не менее, случай стал резонансным и подключился Следственный комитет. Против педагога возбудили уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
По ней учительнице может грозить штраф до 100 тысяч рублей, исправительные работы, запрет занимать определённые должности и даже тюремный срок - до 3 лет. Хотя до последнего, вероятно, не дойдёт. Всё-таки у родителей школьницы изначально не было претензий и руководство учебного заведения отзывается о педагоге только положительно.
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«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». надо применить к родителям.
Делают всё, чтобы адекватные учителя бежали из школ.
Или меня опять обманули?
учительницу откровенно жаль!
Тетя не правильно себя повела. Заявление на родителей в опеку и ребёнка вон из класса.
https://old.fishki.net/video/4336397-v-krasnojarske-uchitelynica-geografii-podralasy-s-pjatiklassnicej-iz-za-jelektronnoj-sigarety.htmlhttps://old.fishki.net/video/4336397-v-krasnojarske-uchitelynica-geografii-podralasy-s-pjatiklassnicej-iz-za-jelektronnoj-sigarety.html
В Красноярске в школе № 34 классная руководительница подралась с ученицей из-за электронной сигареты. Женщина забрала у девочки устройство, а та в ответ облила учителя водой.
Не нуди, держи