В итоге у школьницы сломан палец, но её родители не стали обращаться в полицию - видимо, после того, как ознакомились с видео. А руководство школы не стало отстранять педагога со стажем от работы.

Тем не менее, случай стал резонансным и подключился Следственный комитет. Против педагога возбудили уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По ней учительнице может грозить штраф до 100 тысяч рублей, исправительные работы, запрет занимать определённые должности и даже тюремный срок - до 3 лет. Хотя до последнего, вероятно, не дойдёт. Всё-таки у родителей школьницы изначально не было претензий и руководство учебного заведения отзывается о педагоге только положительно.