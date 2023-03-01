«Я его не бил, а просто вытаскивал»: на столичного педагога завели уголовное дело за драку с учеником

Теперь ему грозит до трёх лет тюрьмы.
В московской школе №2031 шёл урок финансовой грамотности. Его проводил воспитатель кадетского класса майор Окопский, он замещал преподавателя. И один из учеников стал вести себя по-хамски. Когда педагог велел ему выйти, парень отказался. Майор взял рюкзак парня и вынес его из класса - школьник сходил за ним и снова уселся на место.
И товарищ майор взял его за шкирку и выволок в коридор, на пороге споткнулся о недоросля, упал и дал тому пару оплеух.
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После этого разразился скандал и Окопского уволили. Хотя родители учеников встали на его защиту и потребовали восстановить в должности. По их словам, парень постоянно изводил педагогов. А этот случай просто стал последней каплей.
Ксения, мать воспитанника кадетского класса: «Такое ощущение, что это просто была провокация. Этот мальчик с начала урока ходил запускал самолеты, не реагируя на замечания. Изначально уже много было нареканий и жалоб со стороны учителей на этого ученика. Он мог спокойно сзади подойти к учителю и подзатыльник дать, к девчонкам в раздевалку заходил и всякие вещи делал».
Сергей Окопский, воспитатель кадетского класса: «Классный руководитель пришла немного позже, когда всё уже закончилось. Я вызывал её на каждый урок. Он постоянно то окно откроет и высунется, то самолетики запустит, то уйдет с урока, просто по школе ходит. Такие случаи были. Я постоянно докладывал, всем рассказывал. Я его не бил, а просто вытаскивал. Никакой скорой не было, никаких травм».
Но вот отец пострадавшего парня с ними не согласен. Он не спорит, что сын «перегнул палку», но считает, что учителя «должны быть выше этого».
Станислав Акинчин, отец пострадавшего: «Вина ребенка неоспорима в том, что он неподобающе себя вел на уроке, это 100%. Я не жажду крови, я не писал заявлений, но считаю, что учитель здесь абсолютно перегнул палку. Выгони его из класса, вызови классного руководителя, прими административные меры, напиши на него докладную».
Судя по тому, что на сторону офицера встали остальные родители, никакие докладные и административные меры уже не помогали. Но история на этом не закончилась: СК организовал проверку инцидента и завёл уголовное дело по статье 156 УК РФ «За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По ней Сергею Окопскому грозит до трёх лет тюрьмы.
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Всех нормальных учителей разгонят и кто будет этих пустоголовых бездарей учить?
А если так будет продолжаться дальше, и школьник будет пребывать в ложной атмосфере вседозволенности и безнаказанности? Он будет думать, что можно хамить взрослым посылать всех направо и налево, и максимум что будет - напишут докладную. И однажды, он где-нить в подворотнях встретит какого-нить алкаша, или зека, или ветерана Афгана\Чечни с подтекающей флягой - начнёт с ним упражняться в красноречии и посыланиями на ЙУХ и получит ножом в сердце.
А родители потом будут плакать у гроба и причитать, "О, где же мы допустили ошибку?"
Так вот - ошибка допускается прямо сейчас, если сейчас не начать человека ставить на место - дальше, рано или поздно, он встретит такого же отморозка и будет трагедия.. За гнилой базар, мат-перемат, оскорбления или даже поведение, некоторые не вполне адекватные граждане - могут с лёгкостью проломить череп или спицу в ухо обидчику загнать.
А бегать вокруг растущего быдлана и причитать "Это же-ребёнок, нельзя его бить" -ничем хорошим не закончится, в первую очередь для самого ребёнка. Он рано или поздно попадёт во взрослый мир, и его окружающие начнут воспитывать самым жестоким образом.
Со слов защитников, видео, утекшее в Сеть, неполное. На камеру не попало начало конфликта, когда парень стал срывать урок. Ученик вёл себя по-хамски, не реагировал на замечания и не отправился за классным руководителем, когда его об этом просили. Итог буян отделался синяками, а Окопского выгнали с позором.
Сейчас родители вместе с детьми написали петицию и просят вернуть любимого преподавателя, чтобы вместе постигать финансовые науки.
Надо было ему просто двойку поставить и все.