«Я его не бил, а просто вытаскивал»: на столичного педагога завели уголовное дело за драку с учеником

После этого разразился скандал и Окопского уволили. Хотя родители учеников встали на его защиту и потребовали восстановить в должности. По их словам, парень постоянно изводил педагогов. А этот случай просто стал последней каплей.

×

×

Ксения, мать воспитанника кадетского класса: «Такое ощущение, что это просто была провокация. Этот мальчик с начала урока ходил запускал самолеты, не реагируя на замечания. Изначально уже много было нареканий и жалоб со стороны учителей на этого ученика. Он мог спокойно сзади подойти к учителю и подзатыльник дать, к девчонкам в раздевалку заходил и всякие вещи делал».

Сергей Окопский, воспитатель кадетского класса: «Классный руководитель пришла немного позже, когда всё уже закончилось. Я вызывал её на каждый урок. Он постоянно то окно откроет и высунется, то самолетики запустит, то уйдет с урока, просто по школе ходит. Такие случаи были. Я постоянно докладывал, всем рассказывал. Я его не бил, а просто вытаскивал. Никакой скорой не было, никаких травм».

Но вот отец пострадавшего парня с ними не согласен. Он не спорит, что сын «перегнул палку», но считает, что учителя «должны быть выше этого».

Станислав Акинчин, отец пострадавшего: «Вина ребенка неоспорима в том, что он неподобающе себя вел на уроке, это 100%. Я не жажду крови, я не писал заявлений, но считаю, что учитель здесь абсолютно перегнул палку. Выгони его из класса, вызови классного руководителя, прими административные меры, напиши на него докладную».

Судя по тому, что на сторону офицера встали остальные родители, никакие докладные и административные меры уже не помогали. Но история на этом не закончилась: СК организовал проверку инцидента и завёл уголовное дело по статье 156 УК РФ «За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По ней Сергею Окопскому грозит до трёх лет тюрьмы.