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«Я его не бил, а просто вытаскивал»: на столичного педагога завели уголовное дело за драку с учеником

«Я его не бил, а просто вытаскивал»: на столичного педагога завели уголовное дело за драку с учеником

Автор:
01 марта 2023 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: major   Москва   драка   сергей окопский   скандал   следственный комитет   уголовное дело   ученик   финансовая грамотность   школа   
1887
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Теперь ему грозит до трёх лет тюрьмы.

В московской школе №2031 шёл урок финансовой грамотности. Его проводил воспитатель кадетского класса майор Окопский, он замещал преподавателя. И один из учеников стал вести себя по-хамски. Когда педагог велел ему выйти, парень отказался. Майор взял рюкзак парня и вынес его из класса - школьник сходил за ним и снова уселся на место.

И товарищ майор взял его за шкирку и выволок в коридор, на пороге споткнулся о недоросля, упал и дал тому пару оплеух.

После этого разразился скандал и Окопского уволили. Хотя родители учеников встали на его защиту и потребовали восстановить в должности. По их словам, парень постоянно изводил педагогов. А этот случай просто стал последней каплей.

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Ксения, мать воспитанника кадетского класса: «Такое ощущение, что это просто была провокация. Этот мальчик с начала урока ходил запускал самолеты, не реагируя на замечания. Изначально уже много было нареканий и жалоб со стороны учителей на этого ученика. Он мог спокойно сзади подойти к учителю и подзатыльник дать, к девчонкам в раздевалку заходил и всякие вещи делал».

Сергей Окопский, воспитатель кадетского класса: «Классный руководитель пришла немного позже, когда всё уже закончилось. Я вызывал её на каждый урок. Он постоянно то окно откроет и высунется, то самолетики запустит, то уйдет с урока, просто по школе ходит. Такие случаи были. Я постоянно докладывал, всем рассказывал. Я его не бил, а просто вытаскивал. Никакой скорой не было, никаких травм».

Но вот отец пострадавшего парня с ними не согласен. Он не спорит, что сын «перегнул палку», но считает, что учителя «должны быть выше этого».

Станислав Акинчин, отец пострадавшего: «Вина ребенка неоспорима в том, что он неподобающе себя вел на уроке, это 100%. Я не жажду крови, я не писал заявлений, но считаю, что учитель здесь абсолютно перегнул палку. Выгони его из класса, вызови классного руководителя, прими административные меры, напиши на него докладную».

Судя по тому, что на сторону офицера встали остальные родители, никакие докладные и административные меры уже не помогали. Но история на этом не закончилась: СК организовал проверку инцидента и завёл уголовное дело по статье 156 УК РФ «За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По ней Сергею Окопскому грозит до трёх лет тюрьмы.

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Метки: major   Москва   драка   сергей окопский   скандал   следственный комитет   уголовное дело   ученик   финансовая грамотность   школа   
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29  комментариев
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1k
GoInDown 2 часа назад
Батя у отпрыска адекватный, к сожалению на этом все.
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9k
МихА 47 секунд назад
Выволок лохматого пи.да.ра.са из класса, подумаешь... За что его сажать???
Всех нормальных учителей разгонят и кто будет этих пустоголовых бездарей учить?
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39k
Example 6.2.6 10 минут назад
Если ты не воспитываешь своего ребёнка, его будут воспитывать посторонние люди. В данном случае воспитание произошло в лёгкой форме, по технологии Компота.. зарвавшемуся школьнику просто взрослый дядька выписал отрезвляющих оплеух.

А если так будет продолжаться дальше, и школьник будет пребывать в ложной атмосфере вседозволенности и безнаказанности? Он будет думать, что можно хамить взрослым посылать всех направо и налево, и максимум что будет - напишут докладную. И однажды, он где-нить в подворотнях встретит какого-нить алкаша, или зека, или ветерана Афгана\Чечни с подтекающей флягой - начнёт с ним упражняться в красноречии и посыланиями на ЙУХ и получит ножом в сердце.
А родители потом будут плакать у гроба и причитать, "О, где же мы допустили ошибку?"
Так вот - ошибка допускается прямо сейчас, если сейчас не начать человека ставить на место - дальше, рано или поздно, он встретит такого же отморозка и будет трагедия.. За гнилой базар, мат-перемат, оскорбления или даже поведение, некоторые не вполне адекватные граждане - могут с лёгкостью проломить череп или спицу в ухо обидчику загнать.
А бегать вокруг растущего быдлана и причитать "Это же-ребёнок, нельзя его бить" -ничем хорошим не закончится, в первую очередь для самого ребёнка. Он рано или поздно попадёт во взрослый мир, и его окружающие начнут воспитывать самым жестоким образом.
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32k
Юр21 13 минут назад
Ситуация в школах доведена до абсурда, в классах, в коридорах, даже в туалетах (не в кабинках конечно) нужно ставить камеры, причём трансляция должна идти и в архив школы, и прямо в районную управу - вот тогда исчезнут споры, пропадёт желание провоцировать учителей на насилие ради" видосиков". Второе, "деткам" нехер делать в школе со смартфонами, для родительского контроля обычный кнопочный телефон без фотокамер и всё. Ну и наконец последнее - надо определится с тем кто у нас в школе, если учитель - дать ему возможность воспитывать детей, если преподаватель - обеспечьте ему охрану от таких вот "школьников" и их родителей. Уровень знаний контролировать компьютерными тестами, тему прошли - тест сдали, причём тесты должны быть официальными, приходить из министерства и уходить в министерство. Если ученик валит тест за тестом - нехер ему в школе делать, отправляйте в спецшколы где его научать читать и писать, а так же научат работать лопатой, никчему другому видимо он не способен, пусть идёт работает, а водку жрать можно и без среднего образования.
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12k
Ivan 16 минут назад
«Я его не бил, а просто вытаскивал»: на столичного педагога завели уголовное дело за драку с ученикомПосмотреть
«Я его не бил, а просто вытаскивал»: на столичного педагога завели уголовное дело за драку с учеником
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3k
Евгений 16 минут назад
Cтатью, 156 УК РФ «За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», нужно назначать Станиславу Акинчину, отецу пострадавшего, раз его чадо такое себе позволяет.
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−11
русский шильдик 21 минуту назад
вояка тупорылому поделом. на 15 лет изолировать нужно
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750
Kra 22 минуты назад
а как вообще в кадетском классе учится парень, для которого дисциплина ничего не значит?.. Какой он в будущем офицер?
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−9
уха Полчаса назад
грязный зловонный ПУ Т ЛЕР СТАН !
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29k
koleos72 44 минуты назад
А что не сказали, что ублюдка поставили на учёт в детской комнате милиции и провели психическую проверку. Наверное не стали всё это делать! Пусть дальше живёт и пьёт кровь людям. А он ещё и офицером станет!
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19k
anpetrof 47 минут назад
Не правильно этот офицер ублюдка этого вытаскивал! Надо было за ухо взять покрепче - он бы сам пошёл...
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3k
Алекс Чебурашкин 50 минут назад
Все правильно сделал! ремень бы снял и жопу надрал еще! А майора жалко
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6k
sumrаknn Час назад
Мы сможем побороть эту несправедливость только наказывая тех, кто причиняет вред нормальным учителям, воспитателям с честью и совестью. Кто это (по моему скромному мнению)? уволили? - под суд директора школы и начальника местного департамента образования. судить строго. СК организовал проверку инцидента и завёл уголовное дело ??? тут только в прокуратуре и у президента просить наказать тех, кто вчиняет дела не против мрази, не против его родителей, а тех кто пытается из наших детей сделать людей, а не мразей.
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5k
Евгений Д Час назад
надо возвращать розги в школу !!!
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1k
Alex Час назад
Этого волосатого ублюдка замочить надо
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−9
уха Alex Полчаса назад
Батю твоего надо замочить в плавиковой кислоте ...
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1k
Alex Час назад
Вот твари.. Из за мелкого ублюдка пострадал хороший человек.
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−9
уха Alex Полчаса назад
истинный пут леровец ! ...
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2M
Иван Кемеров Час назад
Родители и ученики школы № 2031 слёзно просят вернуть учителя, который жёстко вывел школьника (https://t.me/breakingmash/42126)https://t.me/breakingmash/42126) во время занятий. Говорят парень сам виноват, постоянно срывал уроки, распускал руки, а Окопского несправедливо оклеветали.

Со слов защитников, видео, утекшее в Сеть, неполное. На камеру не попало начало конфликта, когда парень стал срывать урок. Ученик вёл себя по-хамски, не реагировал на замечания и не отправился за классным руководителем, когда его об этом просили. Итог буян отделался синяками, а Окопского выгнали с позором.

Сейчас родители вместе с детьми написали петицию и просят вернуть любимого преподавателя, чтобы вместе постигать финансовые науки.
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2k
RaiJu Час назад
Ну как преподаватель он плох, но и сыночек это [мат].
Надо было ему просто двойку поставить и все.
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922
Шурман Час назад
А как еще себя вести с нынешним поколением , мне вот про моих детей даже директор сказал что очень сильно воспитанные и ни когда не грубят и все выполняют , может быть это потому что мы на все забиваем и занимаемся с детьми ? . Сын вообще лучший среди классов по всем предметам , дочка не отстает . Всегда с брата берет пример .
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August

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