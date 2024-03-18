В Москве прохожий обронил конверт с деньгами, который тут же подобрал водитель "Мерседеса"







Обнаружив потерю, мужчина тут же обратился в полицию. Все улицы Москвы оснащены большим количеством камер, поэтому похитителя быстро вычислили и задержали. Неизвестно, на что он рассчитывал, прикарманивая чужое добро, но сейчас ему придётся отвечать за кражу.





Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.