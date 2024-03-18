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В Москве прохожий обронил конверт с деньгами, который тут же подобрал водитель "Мерседеса"

В Москве прохожий обронил конверт с деньгами, который тут же подобрал водитель "Мерседеса"

Автор:
18 марта 2024 12:34
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   конверт с деньгами   кража   полиция   потеря   уголовное дело   
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Наблюдательный мужик стал богаче на 780 тысяч рублей. Однако долго радоваться находке не получилось.

Кто-то теряет - кто-то находит. В переулке Сивцев Вражек прохожий случайно потерял конверт, в котором лежала крупная сумма денег. Мужчина не заметил, как выронил его из кармана, перешёл дорогу и отправился по своим делам. Однако ситуацию отследил водитель "Мерседеса", который быстро прибрал к рукам денежки - и был таков.





Обнаружив потерю, мужчина тут же обратился в полицию. Все улицы Москвы оснащены большим количеством камер, поэтому похитителя быстро вычислили и задержали. Неизвестно, на что он рассчитывал, прикарманивая чужое добро, но сейчас ему придётся отвечать за кражу.


Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.


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Метки: Видео   конверт с деньгами   кража   полиция   потеря   уголовное дело   
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14  комментариев
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 16 минут назад
Вообще поражает безалаберность, у тебя в кармане конверт и там денег под миллион, он ни во внутреннем кармане, ни спрятан, ни застегнут на две молнии, булавкой карман не заколот.....так мелочевка 780 тр...
Шел шел, достал платок высморкался и выронил мелочь....и дальше так себе пошел )))
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15k
Александр 6 минут назад
Как в анекдоте:
Природа у нас - щедрая! Иду вечером по парку, смотрю - золотая цепь под кустом валяется! Ну я мужика из неё вытряхнул и ношу на здоровье!
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6k
Отвратительный Мужик 6 минут назад
Поднял срок с земли в прямом смысле этого слова
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2k
Андрей 11 минут назад
гнида
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13k
geminisf 44 минуты назад
Не конверт с деньгами, а статью подобрал.
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32k
Юрьевич 44 минуты назад
Вообще, поднимать что-либо на улице не рекомендуется. Ещё в советское время был такой развод: у прохожего перед тобой выпадает кошелёк, ты его поднимаешь с целью прикарманить, к тебе подходит прохожий и говорит, что всё видел и предлагает поделить поровну. Ты делишься и идёшь дальше, через некоторое время тебя догоняет потерявший кошелёк гражданин, но уже с милиционером... происходит процесс возврата кошелька. Ну а дальше вы уже догадались - возвращать вторую половину суммы вам уже приходится из своего кошелька. Также были варианты такого развода, но без второго соучастника. Потерявшему кошелёк гораздо проще доказать сколько там якобы было денег, ибо он готовился к этому, а вот тому кто "нашёл" кошелёк, доказать сколько там было денег практически невозможно.
И, вообще, жадность до добра не доводит...
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2k
Мария Коненкова 44 минуты назад
Такой хитро вы.бленный... Открыл обе двери, между дверей подобрал конверт, типа, за дверями не видно.
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6k
sumrаknn Час назад
А если подобрать и сразу в полицию. Вроде как нашедшему 25% полагается? проясните кто понимает.
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12k
Б.Касторский Час назад
"Находка" вещь вообще своеобразная. Находкой станет лишь по прошествии времени, если заявить в полицию. А используешь в корыстных целях и уже кража. Хотя вроде сам особых усилий не прилагал. Жуть конечно! Лучше не трогать, особенно под камерами и уж тем более не на автомобиле, когда идентификация становится лишь делом техники.
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