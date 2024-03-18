В Москве прохожий обронил конверт с деньгами, который тут же подобрал водитель "Мерседеса"

Наблюдательный мужик стал богаче на 780 тысяч рублей. Однако долго радоваться находке не получилось.
Кто-то теряет - кто-то находит. В переулке Сивцев Вражек прохожий случайно потерял конверт, в котором лежала крупная сумма денег. Мужчина не заметил, как выронил его из кармана, перешёл дорогу и отправился по своим делам. Однако ситуацию отследил водитель "Мерседеса", который быстро прибрал к рукам денежки - и был таков.
Обнаружив потерю, мужчина тут же обратился в полицию. Все улицы Москвы оснащены большим количеством камер, поэтому похитителя быстро вычислили и задержали. Неизвестно, на что он рассчитывал, прикарманивая чужое добро, но сейчас ему придётся отвечать за кражу.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.
Источник:
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Шел шел, достал платок высморкался и выронил мелочь....и дальше так себе пошел )))
Природа у нас - щедрая! Иду вечером по парку, смотрю - золотая цепь под кустом валяется! Ну я мужика из неё вытряхнул и ношу на здоровье!
И, вообще, жадность до добра не доводит...