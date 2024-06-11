"Моё чувство юмора оказалось очень неуместным"

Житель Новосибирска справил нужду с горы на Алтае, после этого его начала искать полиция, поскольку перевал «Кату-Ярык» в СМИ назвали священным. Видео с извинениями блогера опубликовал врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, у которого сегодня первый день в должности.

После того, как в соцсетях распространилось видеоролик, в МВД заявили, что уже ищут блогера и хотят его привлечь к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Туристом оказался 31-летний новосибирец Алексей Шум. Он закрыл соцсети, а затем записал видео с извинениями.