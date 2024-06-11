Новосибирец, пописавший с перевала Кату-Ярык, извинился перед всеми в соцсетях. Даже перед духами Алтая.
Житель Новосибирска справил нужду с горы на Алтае, после этого его начала искать полиция, поскольку перевал «Кату-Ярык» в СМИ назвали священным. Видео с извинениями блогера опубликовал врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, у которого сегодня первый день в должности.
После того, как в соцсетях распространилось видеоролик, в МВД заявили, что уже ищут блогера и хотят его привлечь к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Туристом оказался 31-летний новосибирец Алексей Шум. Он закрыл соцсети, а затем записал видео с извинениями.
«Приношу свои извинения перед местными жителями Алтая, перед всеми любителями путешествий и природы и перед духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал, и для меня это тоже оказалось сюрпризом. Моё чувство юмора оказалось очень неуместным. Видео удалено, выводы сделаны, такого больше точно не повторится», — сказал он, добавив, что его родители и близкие теперь вынуждены «отражать угрозы» и «разгребать ситуацию» вместе с ним.
Источник:
- Ловкий мужчина спас туриста, сорвавшегося с кресла с подъемника
- Охранник врезался в стеклянную дверь
- Мужчина собрался с мыслями
- Во время родео бык перепрыгнул через ограждение и напал на зрителей
- Любительнице электронных сигарет не понравилось, что её снимают
Уверен! Иначе и быть не могло. Или не прав?
Адам с Евой резвятся в саду, спускается к ним Бог и говорит:
- Дети мои, у меня есть вам два подарка, только вы должны решить кому
какой.. Первый подарок - писать стоя..
Ну Адам громче всех орал и бился головой об деревья, что он хочет писать
стоя, что всю жизнь мечтал. Ева ему уступила.. И Адам побежал по саду,
радовался, прыгал, кричал, ссал на все подряд! На деревья, на цветы, на
каждую букашку и просто на землю! Ева встала рядом с Богом.. В молчании
смотрели они вместе на это безумие.. И тут Ева спросила:
- Боже мой, а второй-то подарок какой?..
И молвил Бог:
- Мозги, Ева.. Мозги..! Но мозги придется тоже отдать Адаму, иначе
он тут все обоссыт!
ЗЫ
Чтож все такие оскорбленные стали, чуть что то сразу обижаться....
Ну хоть без Бастрыкина обошлось, всего лишь глава республики понадобился )
Природа, природе рознь.
Тут вот место священное, как оказалось.
Другой вопрос, нахера это на видео снимать?
Впрочем с нынешним поколением блохеров-дегенератов, вопрос скорее риторический