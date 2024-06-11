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"Моё чувство юмора оказалось очень неуместным"

"Моё чувство юмора оказалось очень неуместным"

Автор:
11 июня 2024 11:15
Метки: Видео   извинение   люди   пописал   справил нужду   турист   
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Новосибирец, пописавший с перевала Кату-Ярык, извинился перед всеми в соцсетях. Даже перед духами Алтая.

Житель Новосибирска справил нужду с горы на Алтае, после этого его начала искать полиция, поскольку перевал «Кату-Ярык» в СМИ назвали священным. Видео с извинениями блогера опубликовал врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, у которого сегодня первый день в должности.

После того, как в соцсетях распространилось видеоролик, в МВД заявили, что уже ищут блогера и хотят его привлечь к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Туристом оказался 31-летний новосибирец Алексей Шум. Он закрыл соцсети, а затем записал видео с извинениями.

«Приношу свои извинения перед местными жителями Алтая, перед всеми любителями путешествий и природы и перед духами Алтая. Такого эффекта я не закладывал, и для меня это тоже оказалось сюрпризом. Моё чувство юмора оказалось очень неуместным. Видео удалено, выводы сделаны, такого больше точно не повторится», — сказал он, добавив, что его родители и близкие теперь вынуждены «отражать угрозы» и «разгребать ситуацию» вместе с ним.

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Метки: Видео   извинение   люди   пописал   справил нужду   турист   
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13  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Почитал про этот перевал. Чем он свят я так и не понял. Но выяснилось, что там в 89 году построили дорогу (интересно, не оскверняли ли рабочие при стройке?), а до этого часто ездили на лошадях, которые несомненно не гадили по пути, а уж про всадников и вовсе молчу! Мочевой пузырь на замок.
Уверен! Иначе и быть не могло. Или не прав?
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5k
Очень Злой 11 минут назад
А если слово "блогер"заменять на "дармоед","бездельник","тунеядец",т.е. называть вещи своими именами.
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60k
zloykoyot 45 минут назад
Очередной интернет-долбооб. Захотел поссать - ссы, духам, если бы даже они на это обратили внимание, на тебя глубоко насрать. Нахера каждый свой пёрд в интернет выкладывать, вот вопрос.
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1k
Kra 45 минут назад
Вспомнился анекдот :

Адам с Евой резвятся в саду, спускается к ним Бог и говорит:
- Дети мои, у меня есть вам два подарка, только вы должны решить кому
какой.. Первый подарок - писать стоя..
Ну Адам громче всех орал и бился головой об деревья, что он хочет писать
стоя, что всю жизнь мечтал. Ева ему уступила.. И Адам побежал по саду,
радовался, прыгал, кричал, ссал на все подряд! На деревья, на цветы, на
каждую букашку и просто на землю! Ева встала рядом с Богом.. В молчании
смотрели они вместе на это безумие.. И тут Ева спросила:
- Боже мой, а второй-то подарок какой?..
И молвил Бог:
- Мозги, Ева.. Мозги..! Но мозги придется тоже отдать Адаму, иначе
он тут все обоссыт!
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10k
Vалѣнтиныч 47 минут назад
Он виноват не в том, что поссал на природе, а в том, что выложил это на всеобщее обозрение. А это уже извращение! Блогеры- они необучаемы!
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10k
Alex 58 минут назад
Тупой еб**лан.
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10k
Antonium Час назад
Главное перед духами извинился, теперь все ок
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416
ГТА Форевер Antonium 38 минут назад
самое главное записать видео
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416
ГТА Форевер 2 часа назад
Поссать на природе теперь это мелкое хулиганство ? Или хулиганство поссать и выложить это в соцсети ? Или там таблички какие есть типа тут живет великий дух какой то там - ссать запрещено! Ни чего не понятно
ЗЫ
Чтож все такие оскорбленные стали, чуть что то сразу обижаться....
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416
ГТА Форевер GROMOZEKA Полчаса назад
ну да снимать как ссышь...гениально тупо
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3486 постов (3184 в горячем)

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