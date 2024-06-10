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Турист справил нужду со священного перевала Кату-Ярык на Алтае

Турист справил нужду со священного перевала Кату-Ярык на Алтае

Автор:
10 июня 2024 10:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   алтая   помочился   священное место   справиил нужду   стыдоба   турист   
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Алтайские телеграм-каналы облетело видео с туристом, который справляет нужду с высоты перевала Кату-Ярык. Вместе с мужчиной были две женщины, одна из которых и снимала видео со словами «Давай!».

31-летний новосибирец Алексей Шум решил помочиться с перевала "Кату-Ярык" Улаганского района Республики Алтай под дикий гогот своих спутниц, снимавших всё это на видео.


Местных жителей такой поступок возмутил, этот перевал для коренных алтайцев — священное место. Люди обратились в полицию. Теперь мужчину ищут и могут привлечь к ответственности.

Комментаторы жестко осудили героя ролика и хотят привлечь его к ответственности.

— Вот оно отношение к природе, к окружающим! Дома так же себя ведут? Ничего святого нет. Слов нет!, — сокрушается Светлана Гришечкина.

— Ну и зачем это все выкладывать, они же специально делают все эти гадости. Ни Алтай наш, ни природу, не нас, местных жителей, не уважают. Знают, свою безнаказанность! — поддерживает мнение Елена Мамашина.

— Да просто надо найти силовикам, и провести профилактическую беседу. Ну и на камеру слово «простите» записать. Как показывает практика, публичная порка имеет очень хороший эффект. Ну или можно по месту совершения отвезти, и на сутки в улаганское КПЗ. Там весьма колоритные персонажи сидят, отдых будет незабываем, — предлагает Дмитрий Еланаков.

— Дикари приехали, — коротко обозначил Темир Тодошев.

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Метки: Видео   алтая   помочился   священное место   справиил нужду   стыдоба   турист   
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19  комментариев
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9k
Алексей Час назад
Один вопрос - зачем? Что в бошке у этого человека?!
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36k
Teodor 5 минут назад
Отправить на чистку пеших маршрутов от мусора и говна - там этого с избытком...
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7k
мемфрид 19 минут назад
Где же эта картинка.... О, нашёл)
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1k
Андрей Граф 22 минуты назад
твари конченые
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10k
Alex Полчаса назад
Жаль, что никто не пнул ублюдка.
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37k
Fat Lynx 47 минут назад
"Да нассать что там у этих шаманов священно..." - подумал 31-летний новосибирец Алексей Шум и попал в криминальные хроники
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615
Кристофер Робин Час назад
Там сартир не далеко от смотровой площадки есть, или тут дело не в нужде, а в принципе?
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
А чем это место священно?
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3k
Жирный бот 2 часа назад
вот блин, приехать в красивое место и "насрать" там.. Понятно, что все где то в близлежащих кустиках нужду справляют, но зачем там где люди у обрыва сидят и фоткаются, ссать.. Какие нетронутые места там были в 2002 году, и какая помойка сегодня((
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3628 постов (3455 в горячем)

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