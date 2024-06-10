Турист справил нужду со священного перевала Кату-Ярык на Алтае

Алтайские телеграм-каналы облетело видео с туристом, который справляет нужду с высоты перевала Кату-Ярык. Вместе с мужчиной были две женщины, одна из которых и снимала видео со словами «Давай!».
31-летний новосибирец Алексей Шум решил помочиться с перевала "Кату-Ярык" Улаганского района Республики Алтай под дикий гогот своих спутниц, снимавших всё это на видео.
Местных жителей такой поступок возмутил, этот перевал для коренных алтайцев — священное место. Люди обратились в полицию. Теперь мужчину ищут и могут привлечь к ответственности.
Комментаторы жестко осудили героя ролика и хотят привлечь его к ответственности.
— Вот оно отношение к природе, к окружающим! Дома так же себя ведут? Ничего святого нет. Слов нет!, — сокрушается Светлана Гришечкина.
— Ну и зачем это все выкладывать, они же специально делают все эти гадости. Ни Алтай наш, ни природу, не нас, местных жителей, не уважают. Знают, свою безнаказанность! — поддерживает мнение Елена Мамашина.
— Да просто надо найти силовикам, и провести профилактическую беседу. Ну и на камеру слово «простите» записать. Как показывает практика, публичная порка имеет очень хороший эффект. Ну или можно по месту совершения отвезти, и на сутки в улаганское КПЗ. Там весьма колоритные персонажи сидят, отдых будет незабываем, — предлагает Дмитрий Еланаков.
— Дикари приехали, — коротко обозначил Темир Тодошев.
Источник:
- Туристка потрогала обезьяну и спровоцировала её
- Отдых на турецком пляже с новыми знакомыми
- Медведь атаковал автомобиль с туристами
- Неловкий работник туристической компании устроил туристам незабываемый заплыв
- Ягуар выскочил на туристов в джунглях Перу
Вот смотрите, я привёл в пример еду. Для Вас и для меня норма есть и то, и другое. А если огромное количество людей, для которых это святотатство. Как Вы относитесь к этому? Готовы отказаться?
На счёт участка земли. А то, что там до современных и не очень алтайцев кто-то справлял нужду?
Но Вы всё свели к тому, где бы насрать. Может от того, что эта субстанция и в Вашей голове?
Вы попробуйте прочитать мой комментарий. С Вами сложно потому что у Вас все вертится вокруг мочи и кала. Ощущение, что Вы еще школьник.
Квартира- собственность, её никто не объявляет святым местом.
Некие мифические места или действия же не могут быть таковыми для всех. Как объяснить проще я не знаю. Давно привык к своему окружению, где у людей минимум высшее образование и навыки логики.