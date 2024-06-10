Турист справил нужду со священного перевала Кату-Ярык на Алтае

Комментаторы жестко осудили героя ролика и хотят привлечь его к ответственности.



— Вот оно отношение к природе, к окружающим! Дома так же себя ведут? Ничего святого нет. Слов нет!, — сокрушается Светлана Гришечкина.



— Ну и зачем это все выкладывать, они же специально делают все эти гадости. Ни Алтай наш, ни природу, не нас, местных жителей, не уважают. Знают, свою безнаказанность! — поддерживает мнение Елена Мамашина.



— Да просто надо найти силовикам, и провести профилактическую беседу. Ну и на камеру слово «простите» записать. Как показывает практика, публичная порка имеет очень хороший эффект. Ну или можно по месту совершения отвезти, и на сутки в улаганское КПЗ. Там весьма колоритные персонажи сидят, отдых будет незабываем, — предлагает Дмитрий Еланаков.



— Дикари приехали, — коротко обозначил Темир Тодошев.