Не стоило заходить за ленту

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Камера наблюдения запечатлели тревожный инцидент. Начальству оградительная лента не указ?
Правила техники безопасности написана кровью.
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