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Не стоило заходить за ленту

Не стоило заходить за ленту

Автор:
11 июня 2024 07:50
Метки: Видео   в мире   люди   оградительная лента   падение   рабочие   
935
1
1

Камера наблюдения запечатлели тревожный инцидент. Начальству оградительная лента не указ⁠⁠?

Правила техники безопасности написана кровью.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   люди   оградительная лента   падение   рабочие   
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7  комментариев
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8k
Харон ( Χάρων) 39 минут назад
Левый экскаватор развернулся чтобы их добить?
Или сразу прикопать?
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2k
Михаил 2 секунды назад
Может быть следующее руководство будет умнее...
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1k
Corkscrew Минуту назад
Слабоумие и Отвага во плоти.
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2k
smokes 4 минуты назад
а вот были бы в касках...
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10k
Alex 16 минут назад
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3k
Yus 19 минут назад
Биба и Боба, два долбоящера.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3332 поста (3269 в горячем)

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