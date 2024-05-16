Парень сделал для своего кота тренажерный зал, потому что тот немного набрал вес

Прощай, эпоха

«Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности

Кот порадовал своего хозяина массажем

Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши

Кот возмущен тем, что на часах уже 3 утра, а обслуживающая женщина ещё спит

На видео сняли строй бесстрашных мышек, которые пытались пройти мимо кота