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Сообщество Без кота и жизнь не та 2378 постов • 515 подписчиков подписаться
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Парень сделал для своего кота тренажерный зал, потому что тот немного набрал вес

Парень сделал для своего кота тренажерный зал, потому что тот немного набрал вес

Автор:
16 мая 2024 11:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   набрал вес   тренажерный зал   
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В комнате для тренировок есть: беговые дорожка и колесо, коврик для потягиваний, высокая когтеточка, ринг для боёв в виде батута и пушка для мячей.

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   набрал вес   тренажерный зал   
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3  комментария
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31k
Serg2001 48 минут назад
А как он с гантелями тренируется так и не увидел...
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Голос Вселенной 45 минут назад
Теперь нужно заставлять кота заниматься. Вряд ли этот мелкий говнюк будет работать без строгого надзора тренера...
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28k
Sheir 46 минут назад
Очередной блохер... Если кормить так же, как сейчас. Все эти "тренировки" просто пустой звук.
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