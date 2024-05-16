Парень сделал для своего кота тренажерный зал, потому что тот немного набрал вес

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В комнате для тренировок есть: беговые дорожка и колесо, коврик для потягиваний, высокая когтеточка, ринг для боёв в виде батута и пушка для мячей.
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