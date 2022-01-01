А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"

1141
1
1
Мужчина не хотел заводить животное, но вы только посмотрите как они мило играют.
Сколько же все таки эти пушистые комочки приносят позитива и добрых мгновений.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот попал в щенячью западню
- Кошка отбивается от орды игривых щенков
- Колыбельная для котика: музыкант убаюкал своего пушистого питомца игрой на пианино
- Очаровательный детеныш выдры пытается научиться плавать
- "Ни о чем не жалею": кот погрыз пакет с кошачьей мятой
48
Понравилось48
Новости партнёров
вонь, шерсть, блевотина