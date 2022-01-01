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Сообщество Без кота и жизнь не та 1081 пост • 404 подписчика подписаться
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А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"

А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!" (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2022 11:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   видео   животные   забавно   кот   милота   мужчина   фото   
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Мужчина не хотел заводить животное, но вы только посмотрите как они мило играют.

Сколько же все таки эти пушистые комочки приносят позитива и добрых мгновений.

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Метки: Реакция   видео   животные   забавно   кот   милота   мужчина   фото   
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5  комментариев
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
котейка проходит тренировку !!!
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1k
Juri Weiss 13 минут назад
добро пожаловать в рабство, татуированый кожаный мешок.
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232
Аккаунт удален 15 минут назад
ну хз, я бы в окно эту кошатину... потом будет вонять, потом хозяина превратятся в работв.. в общем, никакой пользы.
вонь, шерсть, блевотина
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2k
rider2 21 минуту назад
Очень тяжело терять друзей наших меньших, поэтому принял решение не заводить больше домашних животных.
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30k
Юр21 Полчаса назад
Котэ суров!
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