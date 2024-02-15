«Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности

Кот из этого видео оказался из их числа. Он умудрился идти в одной тапке, которая ему слегка велика, держа в зубах игрушечную добычу и даже одновременно мяукая, но не бросая тяжелую, но столько необходимую в быту ношу. Скорее всего даже не понимая, зачем.