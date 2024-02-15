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Сообщество Без кота и жизнь не та 2016 постов • 503 подписчика подписаться
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«Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности

«Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности

Автор:
15 февраля 2024 11:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   запасливый кот   кот   милота   
839
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Многие живут по принципу «всё в дом». Это та самая ситуация, когда люди считают, что любая вещь сможет пригодиться им в хозяйстве.

Кот из этого видео оказался из их числа. Он умудрился идти в одной тапке, которая ему слегка велика, держа в зубах игрушечную добычу и даже одновременно мяукая, но не бросая тяжелую, но столько необходимую в быту ношу. Скорее всего даже не понимая, зачем.

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Метки: Видео   животные   забавно   запасливый кот   кот   милота   
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2  комментария
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2k
xannar 39 минут назад
Выглядит смешно, но на самом деле у кошочки просто когти в тапке застряли, и она просит ей помочь.
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94k
Доктор Джонс 11 минут назад
Мыло не такое хозяйственное, как кот...
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