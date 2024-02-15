«Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности

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Многие живут по принципу «всё в дом». Это та самая ситуация, когда люди считают, что любая вещь сможет пригодиться им в хозяйстве.
Кот из этого видео оказался из их числа. Он умудрился идти в одной тапке, которая ему слегка велика, держа в зубах игрушечную добычу и даже одновременно мяукая, но не бросая тяжелую, но столько необходимую в быту ношу. Скорее всего даже не понимая, зачем.
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