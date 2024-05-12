На видео сняли строй бесстрашных мышек, которые пытались пройти мимо кота

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В нашем сознании укрепилась мысль, что мыши — очень пугливые существа. Однако многие ситуации и это видео явно говорят об обратном.
Судя по их размерам, это мама со своими детками, которые собрались в ровный строй, чтобы преодолеть потенциальную опасность в виде пушистого прохвоста. В этих малютках столько бесстрашия, что они не побоялись пройти прямо под котом. Однако бдительности им не занимать, поэтому из-за постороннего звука они сочли, что надвигается угроза и сразу дали деру.
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