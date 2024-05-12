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Сообщество Без кота и жизнь не та 2368 постов • 514 подписчиков подписаться
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На видео сняли строй бесстрашных мышек, которые пытались пройти мимо кота

На видео сняли строй бесстрашных мышек, которые пытались пройти мимо кота

Автор:
12 мая 2024 09:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   мышки   
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В нашем сознании укрепилась мысль, что мыши — очень пугливые существа. Однако многие ситуации и это видео явно говорят об обратном.

Судя по их размерам, это мама со своими детками, которые собрались в ровный строй, чтобы преодолеть потенциальную опасность в виде пушистого прохвоста. В этих малютках столько бесстрашия, что они не побоялись пройти прямо под котом. Однако бдительности им не занимать, поэтому из-за постороннего звука они сочли, что надвигается угроза и сразу дали деру.


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Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   мышки   
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