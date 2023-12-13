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Сообщество Без кота и жизнь не та 1855 постов • 490 подписчиков подписаться
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Кот, который каждый день приходит в&nbsp;кафе за&nbsp;порцией лапши

Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши

Автор:
13 декабря 2023 10:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   лашпа   милота   толстый кот   
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Как рассказал владелец кота, питомец по кличке Эскимо заходит в кафе, которое находится напротив их дома. Кроме того, животное уже узнает владельца заведения и бежит за ним по улице, когда видит. Сотрудники лапшичной тоже рады пушистому посетителю, поэтому всегда дают ему небольшую порцию лапши.

Получив еду, Эскимо бежит обратно домой, добавляет ее в миску с кормом и только после этого начинает есть. Хозяин кота добавил, что животное наведывается в кафе два раза в день и шутит, что питомец мог бы уже приносить еду и ему тоже.


Кроме того, мужчина публикует видео с котом и лапшой в местных соцсетях. Эскимо стал популярным, а зрители шутят, что такого питомца не надо кормить.

Источник:

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   лашпа   милота   толстый кот   
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11  комментариев
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! Час назад
А где котик с листиком за рыбешку ?
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9k
Zhora 3 минуты назад
Прикольный кот, коротколапый)
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8k
vasilykopkov 39 минут назад
Судя по его комплекции, он обходит не одно кафе...
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17k
Николаевич Час назад
Хорошо что пиццу ещё не заказывает, ...пока.
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11k
Владимир Час назад
Поохотился, плюс нагулял аппетит.
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5k
Сергей Семенов Час назад
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131
Алексей 2 часа назад
Кросивое)
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
А кот, часом, не беременный?
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1k
София 2 часа назад
Кот видит, что хозяева едят в основном лапшу и думает, что так вкуснее.
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86k
Доктор Джонс 2 часа назад
Толстенькое...
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