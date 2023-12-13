Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши

Получив еду, Эскимо бежит обратно домой, добавляет ее в миску с кормом и только после этого начинает есть. Хозяин кота добавил, что животное наведывается в кафе два раза в день и шутит, что питомец мог бы уже приносить еду и ему тоже.

Кроме того, мужчина публикует видео с котом и лапшой в местных соцсетях. Эскимо стал популярным, а зрители шутят, что такого питомца не надо кормить.