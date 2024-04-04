Кот возмущен тем, что на часах уже 3 утра, а обслуживающая женщина ещё спит

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Ни для кого не секрет, что коты считают, будто люди, которым они великодушно позволяют жить с собой на одной территории, должны их обслуживать. И неважно, какой это день и какое время суток.
Кот из ролика в очередной раз это доказал. Он был решительно возмущен тем, что на часах уже аж 3 утра, а обслуживающая женщина имеет наглость спать. Из-за чего царь-кот перешел к решительным действиям по исправлению этого недоразумения.
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