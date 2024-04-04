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Сообщество Без кота и жизнь не та 2215 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот возмущен тем, что на часах уже 3 утра, а обслуживающая женщина ещё спит

Кот возмущен тем, что на часах уже 3 утра, а обслуживающая женщина ещё спит

Автор:
04 апреля 2024 09:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   разбудил   сон   
1529
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Ни для кого не секрет, что коты считают, будто люди, которым они великодушно позволяют жить с собой на одной территории, должны их обслуживать. И неважно, какой это день и какое время суток.

Кот из ролика в очередной раз это доказал. Он был решительно возмущен тем, что на часах уже аж 3 утра, а обслуживающая женщина имеет наглость спать. Из-за чего царь-кот перешел к решительным действиям по исправлению этого недоразумения.

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   милота   разбудил   сон   
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5  комментариев
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Кот: Да как же вывести мультиварку из спящего режима?
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14k
KotSkripaley 23 минуты назад
Я своему коту, на ночь насыпаю сухого корма и он меня не беспокоит.
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304
DuckTales Час назад
Мой тоже так делает
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20k
Алексей 2 часа назад
Совсем эти кожанные охренели
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5k
Горожанин 2 часа назад
Совсем уже обнаглели. Их лечат, оказывают психологическое сопровождение, выгорают из-за них, а этим кожаным безхвостым жлобам в три часа ночи лень встать и обслужить.
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1829 постов (1537 в горячем)

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