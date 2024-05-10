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Неожиданное происшествие во время репортажа в Бразилии

Неожиданное происшествие во время репортажа в Бразилии

Автор:
10 мая 2024 16:25
Метки: Бразилия   Велосипедист   Видео   дорога   инцидент   падение   фейл   
869
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В Бразилии в одном из населенных пунктов обвалилась дорога и образовалась крупная яма. На улице собралась толпа жителей и местный телеканал решил снять сюжет.

Во время съемки репортажа в яму неожиданно упал местный житель. О последствиях для здоровья велосипедиста остаётся лишь догадываться, но после этого инцидента дорогу точно быстро отремонтируют.

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Метки: Бразилия   Велосипедист   Видео   дорога   инцидент   падение   фейл   
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10k
Роман 11 минут назад
ой дурааак ...
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147k
parallax 18 минут назад
Чего его туда понесло?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3261 пост (3197 в горячем)

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