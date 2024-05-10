Неожиданное происшествие во время репортажа в Бразилии

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В Бразилии в одном из населенных пунктов обвалилась дорога и образовалась крупная яма. На улице собралась толпа жителей и местный телеканал решил снять сюжет.
Во время съемки репортажа в яму неожиданно упал местный житель. О последствиях для здоровья велосипедиста остаётся лишь догадываться, но после этого инцидента дорогу точно быстро отремонтируют.
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