Любитель экстрима эффектно покинул своё транспортное средство

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Мужчина ехал на высокой скорости по дороге на своём моноколесе и решил обогнать автомобиль. В какой-то момент владелец одноколёсного средства передвижения не справился с управлением и совершил болезненное падение.
Отличная операторская работа
"Моноколёсник" не справился с управлением и зрелищно покинул транспортное средство. Мужчина остался жив и отделался ссадинами и ушибами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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