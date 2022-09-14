Любитель экстрима эффектно покинул своё транспортное средство

FISHKINET
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия... Агрессивная женщина познакомилась с электрошокером Агрессивная женщина познакомилась с электрошокером Культурный вандализм. Украинское посольство в Лондоне оскорбило покойную королеву Елизавету Культурный вандализм. Украинское посольство в Лондоне оскорбило... В Подмосковье по подозрению в госизмене задержали топ-менеджера оборонного предприятия В Подмосковье по подозрению в госизмене задержали топ-менеджера... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового... Поднять настроение: порция зачётных комментариев Поднять настроение: порция зачётных комментариев Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины:... Как могли бы выглядеть в старости звёзды, ушедшие от нас слишком рано Как могли бы выглядеть в старости звёзды, ушедшие от нас слишком рано ЖКХ: смех сквозь платёжки и холодные батареи ЖКХ: смех сквозь платёжки и холодные батареи Кошатники и собачники: вы в каком лагере? Кошатники и собачники: вы в каком лагере? Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов животных во имя демографии Детский омбудсмен из Татарстана начала борьбу с рекламой приютов... Куанне Чейзингхорс - коренная американка, которая не могла пробиться в модную индустрию из-за своих корней Куанне Чейзингхорс - коренная американка, которая не могла... Всё вразнобой Всё вразнобой Игры в куклы кончились: за импортозамещение взялась инфоцыганка Хацкевич Игры в куклы кончились: за импортозамещение взялась инфоцыганка... Антиваксер, решала и плазмолифтинг: 151 новое слово официально появилось в русском языке в 2022 году Антиваксер, решала и плазмолифтинг: 151 новое слово официально... 40 картинок, которые и развлекают, и пугают одновременно 40 картинок, которые и развлекают, и пугают одновременно
Главная > Видео 
Любитель экстрима эффектно покинул своё транспортное средство

Любитель экстрима эффектно покинул своё транспортное средство

Автор:
14 сентября 2022 09:42
Метки: в мире   видео   дорога   дтп   люди   моноколесо   падение   фейл   
885
1
1
Мужчина ехал на высокой скорости по дороге на своём моноколесе и решил обогнать автомобиль. В какой-то момент владелец одноколёсного средства передвижения не справился с управлением и совершил болезненное падение.

Отличная операторская работа

"Моноколёсник" не справился с управлением и зрелищно покинул транспортное средство. Мужчина остался жив и отделался ссадинами и ушибами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: в мире   видео   дорога   дтп   люди   моноколесо   падение   фейл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Pechenegiatakuyt Час назад
Он своим моноколесом создал спецэффекты, получше чем в некоторых фильмах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vad Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Нескучный сад 4 минуты назад
Всё-таки физика - очень терпеливый учитель. Настойчиво учит и учит любых, даже самых туповатых, учеников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Alex Полчаса назад
Не, это спецэффекты, потому что в реальности можно спокойно выйти из падающего лифта у самой земли или, например, выйти на ходу из едущей машины и тебе нечего не будет, я по телевизору видел. А тут он полетел куда-то, не, не реально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
Красивое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Sata33 Час назад
Всегда хотел на нем прокатиться ... халь парня , надеюсь не сильно разбился .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

825020



Другие посты автора
Популярное
Поднять настроение: порция зачётных комментариев
Поднять настроение: порция зачётных комментариев
Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём
Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём
Набирающие популярность
10 зданий в стиле барокко, нарисованных с помощью ИИ
10 зданий в стиле барокко, нарисованных с помощью ИИ
Что лучше – спать одному или с партнером?
Что лучше – спать одному или с партнером?
Кошатники и собачники: вы в каком лагере?
Кошатники и собачники: вы в каком лагере?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастье в мелочах

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#интересное#прикол#аварии#сатира#Разное#Приколы#красота#королева
#Юмор#факты#картинки#дтп#авто аварии#шоу бизнес#автомобили#автомир#биография#новости
#интересно#в мире#люди#кино#позитив#улыбнуло#животные#история#истории#сарказм
Кошатники и собачники: вы в каком лагере? Кошатники и собачники: вы в каком лагере? Болезненное падение девушки и её матери Болезненное падение девушки и её матери Работники мастерской неожиданно провалились в канализацию Работники мастерской неожиданно провалились в канализацию Весельчак немного сбился с ритма Весельчак немного сбился с ритма За секунду до трагедии За секунду до трагедии Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати

На что жалуетесь?

Вернуться