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Мужчина упал с третьего этажа на скамейку, встал и пошёл дальше

Мужчина упал с третьего этажа на скамейку, встал и пошёл дальше

Автор:
31 мая 2024 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Салават   инцидент   падение   пьяный   
1365
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Нетрезвый житель Салавата выпал с третьего этажа и приземлился точно на скамейку. Встал, что-то прорычал и ушёл в закат. Момент болезненного приземления попал на видео.

По словам очевидцев, через несколько часов мужчину вновь видели на районе. Счастливым и пьяным.

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Метки: Видео   Россия   Салават   инцидент   падение   пьяный   
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16  комментариев
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20k
Алексей Полчаса назад
Был бы трезвый, не пережил бы падения
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6k
klop 7 минут назад
Хорошее видеомонтаж! Особенно заметно когда падает одна одежда когда поднимается с лавки другая.
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12k
Дмитрий 10 минут назад
Чё ржу! А если он так каждый день выходит?))))
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369
Абвгд Еёжзиклмн 24 минуты назад
Лифт, видимо не работает, а мужик опаздывает на встречу. Все понятно же.
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5k
kuchipachi Полчаса назад
это ангел спустился с небес
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11k
Сол Гудман Полчаса назад
Уфалакае, уфалакае
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3k
Владимир Полчаса назад
Да как так то? Встал да пошел бл
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11k
Алексей 37 минут назад
За пивком рванул да не в ту дверь Рычит от предстоящего удовольствия
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5k
Горожанин 40 минут назад
Похожая история произошла в столичном театре. Пьяный работник сцены решил укрыться ото всех и уснул во время спектакля на технической антресоли под потолком над сценой. И вот в разгар спектакля он неудачно перевалился набок и полетел вниз. Шлепнулся бедолага с грохотом прямо на середину сцены. Шок. Недоумение зрителей и артистов. Ещё и высота большая. Но "герой" поднялся, крехтя, и с матерными словами, держась за поясницу, гордо удалился за кулисы... Артисты после этого не смогли продолжить спектакль. Зал не унимался - зрители не могли сдержать дикий смех, который не прекратился даже после "технического" перерыва. Возвратили ли зрителям билеты - история умалчивает. Но, думаю, никто не обращался за возвратом. Такое и представление и такие эмоции - дорого стоят.
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1k
DuckTales 43 минуты назад
Боженька алкашей любит ...
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40k
Андрей Иванов 44 минуты назад
А я понял, что он рычал:

-Мозги! Мозги!
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793
Шурман 53 минуты назад
Таких оболтусов было много и было смешно когда помните вывод с афгана был . У нас был сосед он с 5 того десантировфался в кусты и просил еще денег на водку или дать ему а потом через балконы шел домой :) хороший был мужик , увы от судьбы не уйти .
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43k
Сергей 53 минуты назад
Как куль с говном.
Мне его левую руку жалко.
А так был бы трезвый убился бы.
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11k
Zемляк 58 минут назад
Понаставили скамеек - пьяному мужику негде упасть
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3997 постов (3991 в горячем)

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