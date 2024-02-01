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Сообщество Без кота и жизнь не та 1970 постов • 499 подписчиков подписаться
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Лежанка для котов в виде консервной банки

Лежанка для котов в виде консервной банки

Автор:
01 февраля 2024 08:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   консервная банка   кот   лежанка   
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В Китае придумали забавную мягкую постель для котиков в виде консервной банки. Судя по видео, коту такая лежанка пришлась по душе.

Десятки видео и фото в Сети доказывают, что угодить котику хорошей лежанкой достаточно сложно. На какие только ухищрения не идут владельцы, чтобы он наконец уже спал не в коробке, а в красивой мягкой лежанке.

И здесь Китай снова впереди планеты всей благодаря своим светлым и креативным умам. Они создали даже не лежанку, а полноценную постельку для котиков в виде консервной банки, крышка которой закрывается, открывается и фиксируется.

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Метки: Видео   животные   забавно   консервная банка   кот   лежанка   
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БарНалей 2 часа назад
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Звёздный странник 2 часа назад
Боюсь спросить, как переводится надпись на этой "консервной банке".
Случайно не "Тушёное кошачье мясо в собственном соку"?

Ну, если уж прикалываться, то до конца.
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Fidel

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