Лежанка для котов в виде консервной банки

Десятки видео и фото в Сети доказывают, что угодить котику хорошей лежанкой достаточно сложно. На какие только ухищрения не идут владельцы, чтобы он наконец уже спал не в коробке, а в красивой мягкой лежанке.

И здесь Китай снова впереди планеты всей благодаря своим светлым и креативным умам. Они создали даже не лежанку, а полноценную постельку для котиков в виде консервной банки, крышка которой закрывается, открывается и фиксируется.