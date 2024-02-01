Лежанка для котов в виде консервной банки

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В Китае придумали забавную мягкую постель для котиков в виде консервной банки. Судя по видео, коту такая лежанка пришлась по душе.
Десятки видео и фото в Сети доказывают, что угодить котику хорошей лежанкой достаточно сложно. На какие только ухищрения не идут владельцы, чтобы он наконец уже спал не в коробке, а в красивой мягкой лежанке.
И здесь Китай снова впереди планеты всей благодаря своим светлым и креативным умам. Они создали даже не лежанку, а полноценную постельку для котиков в виде консервной банки, крышка которой закрывается, открывается и фиксируется.
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