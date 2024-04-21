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Справедливый пёс поделился косточкой со своим другом

Справедливый пёс поделился косточкой со своим другом

Автор:
21 апреля 2024 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   костояка   милота   пес   поделился   собака   
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Видимо, хозяева песиков из этого видео по максимуму старались заложить в своих любимцев правила приличия и хорошие моральные качества. И, судя по поведению действительно хорошего мальчика в видео, они с этим справились на отлично.

Вот это воспитание!!!

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Метки: Видео   животные   костояка   милота   пес   поделился   собака   
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
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