Добродушный пёс встречает сотрудника службы доставки

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Всем известно, что коты — это жидкость. Как выяснилось, некоторые собаки способны составить им в этом конкуренцию. Очаровательный ретривер "растаял" и "потёк" при встрече с сотрудником службы доставки.
Милота, да и только!
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