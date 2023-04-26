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Добродушный пёс встречает сотрудника службы доставки

Добродушный пёс встречает сотрудника службы доставки

Автор:
26 апреля 2023 08:53
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   видео   животные   курьер   милота   ретривер   собака   
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Всем известно, что коты — это жидкость. Как выяснилось, некоторые собаки способны составить им в этом конкуренцию. Очаровательный ретривер "растаял" и "потёк" при встрече с сотрудником службы доставки.

Милота, да и только!

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Метки: Пёс   видео   животные   курьер   милота   ретривер   собака   
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Александр Маслов 40 минут назад
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