Забавный спор щенков

Некоторых людей хлебом не корми, только дай поспорить. И крохотные щенки из этого видео прекрасно олицетворяют всех любителей подобного времяпровождения.

Неизвестно, из-за какого повода у них был спор, но выглядел он очень напряженно. Пока один из щенков что-то громко доказывал, второй сидел и изо всех сил пытался его игнорировать. Судя по всему, их соседям нужно закупиться берушами, так как пёсели явно не собираются уступать друг другу в споре.