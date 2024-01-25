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Забавный спор щенков

Забавный спор щенков

Автор:
25 января 2024 08:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   милота   собака   спор   щенки   
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Женщина запечатлела горячий спор двух прелестных щенков. Ни один из малышей не хотел уступать другому.

Некоторых людей хлебом не корми, только дай поспорить. И крохотные щенки из этого видео прекрасно олицетворяют всех любителей подобного времяпровождения.

Неизвестно, из-за какого повода у них был спор, но выглядел он очень напряженно. Пока один из щенков что-то громко доказывал, второй сидел и изо всех сил пытался его игнорировать. Судя по всему, их соседям нужно закупиться берушами, так как пёсели явно не собираются уступать друг другу в споре.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   милота   собака   спор   щенки   
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6  комментариев
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7k
Alex 2 часа назад
Котенка соседи достали, судя по всему.
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1k
MrAnderson 47 минут назад
это мои соседи с низу ,каждый день в 7 утра...
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4k
просто Дмитрий Час назад
напоминает сестричек, когда кому-то пришла очередь посуду мыть
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
котейка сверху весь на нервах из за них ?
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18k
Alex ASK 2 часа назад
ой, я этих вспоминаю - разговор папы с дочкой:

Ссылка www.youtube.com
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