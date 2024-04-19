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Ролики по&nbsp;технике безопасности, основанные на&nbsp;реальных происшествиях. Часть 3

Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях. Часть 3

Автор:
19 апреля 2024 07:30
Метки: Видео   Китай   в мире   познавательно   тб   техника безопасности   
1786
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Gодборка анимационных роликов по технике безопасности из Китая, за основу которых взяты реальные трагические происшествия. Предыдущая часть.

Правила техники безопасности написаны кровью. Помните это.

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Метки: Видео   Китай   в мире   познавательно   тб   техника безопасности   
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4  комментария
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1k
lumnoko 2 часа назад
Маловато будет. Только пакет в попкорном открыть успел, а уже конец.
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228
zuckergut Полчаса назад
Без озвучки как-то не очень
Ссылка www.youtube.com
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6k
Роман 40 минут назад
ЭЭЭ а где мясо?? кровь ? оторванные конечности???
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3917 постов (3910 в горячем)

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