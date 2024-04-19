Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях. Часть 3

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Gодборка анимационных роликов по технике безопасности из Китая, за основу которых взяты реальные трагические происшествия. Предыдущая часть.
Правила техники безопасности написаны кровью. Помните это.
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